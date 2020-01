A gradual evolução do Ferroviário

O Ferroviário ganhou a segunda partida. Não foi uma apresentação de alto nível, mas mostrou evolução, mormente se comparada com as partidas iniciais. Dirão certamente que o Floresta é frágil demais. Concordo. Mas mesmo assim o Tubarão revelou-se mais definido nas suas pretensões. Louvo a atuação de Magno, pela visão de jogo e perfeita distribuição. Num passe primoroso, de longa distância, ele deixou Caíque livre para marcar. Caíque fez 1 a 0. Depois, noutro passe primoroso, colocou Frank em posição para assinalar o gol. Frank desperdiçou. A rigor, Horizonte limitou-se a marcar. Pouco aventurou-se no ataque. No início da fase final, o técnico Roberto Carlos fez seu time avançar e deu até a impressão de que poderia neutralizar o Ferrão. Não passou de ensaio. Logo depois o Ferroviário retomou o comando geral das ações e poderia ter aplicado um placar mais elástico. Willian Machado desperdiçou incrível oportunidade. Vendo isso, Tito, com entrada de Leo Bahia, resolveu desperdiçar oportunidade maior ainda. Assim o Ferrão ficou no placar de 2 a 0. Subiu para o terceiro lugar. Abriu boa margem para animar de vez o torcedor coral.

Últimos dias

Agora chegou o momento de mirar a Copa do Nordeste. Faltam apenas cinco dias para estreia do Fortaleza. Enfrentará o Vitória em Salvador, no Estádio Manoel Barradas. E faltam apenas seis dias para a estreia do Ceará. Enfrentará o Frei Paulistano no PV. Últimos dias para os ajustes.

Preparação

O Ceará contratou um time. São caras novas. O nível das contratações correspondeu às necessidades de uma formação Série A. Há muito eu não via o Ceará investir tanto num início de temporada. Se todos corresponderem às expectativas, certamente haverá rápido retorno. Mas uma coisa é a teoria, outra bem diferente é a prática. Só quando a bola rolar é que se terá uma ideia exata sobre o momento de Prass a Sóbis.

Mais difícil

O Fortaleza, teoricamente, terá desafio mais complicado. Apesar de pegar um Vitória em transição, atuar no Barradão sempre foi desafio muito forte. O Fortaleza tem a vantagem da continuidade de Rogério Ceni, num projeto que vem dando certo. O Vitória, desde que foi rebaixado para a Série B em 2018, jamais aprumou o xote.

Destaque neste início de certame, Ciel experimenta ótima fase. Além de convincente participação coletiva, tem confirmado sua vocação para a artilharia. Dele os dois gols da vitória do Guarany sobre o Atlético. Ele será um dos trunfos do Bugre para a segunda etapa do certame, quando Ceará e Fortaleza participarão.

Desprestígio total ao Campeonato Carioca 2020. Na estreia o Flamengo atuou com seu time sub-20. Empatou com o Macaé (0 x 0). Acompanho o certame do Rio de Janeiro desde 1957. Jamais vi isso. Já imaginaram se os demais resolverem fazer o mesmo? Pelo visto os "estaduais "estão mesmo caminhando para a extinção.