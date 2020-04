A exuberância de um atleta em dia iluminado

Nestes tempos de revisão, quando a torcida brasileira trava contato com as grandes vitórias da Seleção Canarinho em Copas do Mundo, também cuidei de rever alguns jogos que marcaram a história de jogadores cearenses. Aí descobri dois vídeos que me deixaram de queixo caído. A decisão do Mundial de Clubes entre Boca Junior da Argentina e Milan da Itália em 2003 e a decisão do Mundial de Clubes entre Barcelona e Internacional em 2006. Nessas duas partidas, um show do cearense de Quixeramobim, Iarley. Ele, no Boca, chamou a si a responsabilidade diante de um Milan que tinha os brasileiros Dida (goleiro), Cafu e Kaká. E tinha também Costacurta, Maldini, Seedorf, Pirlo e Shevchenko. Uma Seleção. Pois Iarley foi um dos melhores do jogo. Houve empate (1 x 1). E o Boca Junior ganhou o título nas cobranças de pênalti. Em 2006, o Barcelona era o favorito, pois tinha Rafael Marquez, Puyol, Ronaldinho Gaúcho, Belleti, Iniesta, Xavi e Deco. O show, porém, foi de Iarley. O homem que mudou a história do jogo. Seu passe para o gol de Adriano Gabiru, o da vitória e do título, foi genial. Melhor ainda a forma como prendeu a bola nos minutos finais.

Vídeos

Procure ver esses dois vídeos no Youtube. Vale a pena. Na vitória do Internacional sobre o Barcelona, então, Galvão Bueno vai à loucura com a atuação do Iarley. É um espetáculo. Ele fez a diferença. E, nos momentos decisivos, Iarley mostrou elevado grau de amadurecimento. Senhor absoluto.

Subida espetacular

Em 2000, o Iarley estava aqui no Uniclinic. Em 2002, campeão cearense pelo Ceará. Em 2003, transferiu-se para o Paysandu. Daí para o Boca, onde ganhou o título mundial em 2003. Incrível a projeção. Em 2006, novamente campeão mundial, agora pelo Internacional-RS. Um show.

Fama e glória

Não sei a razão pela qual Iarley não se estabeleceu antes no futebol europeu. Em 1996 ele estava no Real Madrid B. Jogou no Celta (1997) e no Melilla (1999), ambos da Espanha. Aí veio para o Uniclinic em 2000. Daí para o Ceará, Paysandu e para a fama no Boca. Em 2014, encerrou sua carreira no Ferroviário, onde começara em 1994.

Há dias em que o jogador está iluminado, conduzido por uma força superior inexplicável. O zagueiro Luís Otávio, do Ceará, falou sobre isso no programa "A Grande Jogada", da TV Diário, de ontem. Foi no jogo em que ele marcou os dois gols da virada do Ceará sobre o Bahia no Pituaçu, em Salvador.

Iluminado estava o Iarley nas duas decisões do Mundial de Clubes. Ganhou os dois títulos, sendo destaque em ambos, com notável atuação. Não deixem de ver o compacto da atuação dele pelo Inter na decisão com o Barcelona. A narração do Galvão Bueno coloca Iarley nas alturas.