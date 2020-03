A difícil missão de arrumar o Ceará

O técnico Lisca ajustou o Ceará na reta final de 2018 e salvou o clube que estava à beira do rebaixamento para a Série B 2019. Virou herói. Depois, perdeu o "estadual" 2019. Virou vilão. Foi demitido. O Vozão contratou Enderson Moreira. Este foi demitido em outubro de 2019. Aí o Vozão contratou Adilson Batista. Em novembro de 2019, Adilson foi demitido após o Ceará ser goleado pelo Flamengo (4 x 1) no Maracanã. O Ceará então contratou Argeu Fucks. O tormento continuou sem solução. Fucks seguiu a mesma reta que Lisca, Enderson Moreira e Adilson Batista tinham pegado. Numa decisão surpreendente, a diretoria do Ceará resolveu promover o retorno de Enderson Moreira. É a sua segunda tentativa, visando a arrumar a casa. E já tem expressado as dificuldades para fazer o time render bem. Agora mesmo, após o empate com o Guarany-S, Enderson afirmou que péssimo foi o aproveitamento do Ceará. Numa entrevista posterior, ele disse que todo time tem que ter organização. E reconheceu que o Ceará não tem. Então, está aí a missão dele: arrumar a casa. E, pelo que está posto, terá de ralar muito se quiser encontrar a solução.

Na mesma

Muitas as contratações que o Ceará fez. Mais de um time completo. Entretanto, não conseguiu melhorar o padrão. Daí as opiniões desfavoráveis na mídia e o protesto dos torcedores. O Ceará estacionou. Na Copa do Nordeste, nem ganha, nem perde. É incrível.

Contraste

O Fortaleza manteve Rogério Ceni. Verdade que Ceni saiu do Leão para o Cruzeiro, onde passou pouco tempo. Não deu sequer para desfazer as malas tricolores. Ceni pegou a viagem de volta. Encontrou tudo do jeito que havia deixado no Pici. Aí não precisou de readaptação. Adaptado estava para a alegria do grupo que ele tem na mão.

Tempo

Está provado que a rotatividade dos treinadores dificulta o encontro com o que costumo chamar de sintonia fina. O Ceara está sendo vítima da rotatividade. O Fortaleza está beneficiado pela continuidade. O primeiro interrompeu os projetos de cada técnico demitido; o segundo manteve o projeto que o fez vencedor. Agora cada um colhe, das sementes que plantou, os devidos frutos.

O Artilheiro do Campeonato Cearense, Cleber, do Barbalha, tem tido participação importante, não apenas pelos gols marcados, mas também pela qualidade do seu futebol na integração coletiva. O gol que ele assinalou marcou no jogo com o Fortaleza foi de alta categoria. Atacante alto e veloz. Eficiente mesmo

Crateús, berço de

Meu saudoso pai, seu Victor, só me dá alegria. A minha filha, Alessandra Almeida Barros, ensina Direito Penal na Faculdade Princesa do Oeste em Crateús. A TV Diário tem grande audiência na região. Nasci em Fortaleza, mas gosto muito de Crateús. Lá moram meus primos Adelaide, Aparecida e Kimides. Terra boa