Você se acha uma mulher bonita ou comum?

Cada mulher, independentemente do lugar do mundo onde ela estivesse, ao olhar para o adesivo indicativo de qual porta deveria acessar para iniciar seu dia de trabalho, sabendo que qualquer uma delas chegaria no mesmo lugar, pararam e perguntaram para si mesmas: deveriam entrar na porta indicativa "bonita" ou "comum"?

O surpreendente é que todas as mulheres, de diversas culturas e de diferentes lugares do mundo onde aconteceu essa dinâmica, tomaram a mesma atitude: escolheram a porta do "comum".

A resposta dessas mulheres para a escolha da porta "comum" foi a mesma: um, não se achavam especiais e, dois, a opinião do que os outros pensariam se optasse em ver-se como bonita.

Interessante o poder que se dá ao outro daquilo que você pensa de si e das coisas que acredita, não é?

Esse espaço com as placas indicativas ficaram mais por mais tempo e, a medida que o tempo foi passando, as mesmas mulheres refletiram sobre suas escolhas e atitudes pelo simples fato de entrar por uma porta.

E foi aí que começaram a entrar pela entrada indicativa "Bonita" e ao atravessar essa barreira tão simples, parecia estar desapegando-se de pré-conceitos, incômodos e constrangimentos ocasionados por elas mesmas. Olhar para dentro de si e ver o seu reflexo com generosidade e aceitação, faz a mulher sentir-se liberta e segura.

Lembra da pergunta título desse texto? O que você responderia agora? Quer uma ajuda?

Bonita é mesmo uma palavra bonita. Olhe mais para você no espelho, reconheça a mulher que você é, aceitando suas curvas, suas histórias e, se algo não estiver agradando, busque conquistar aquilo que levante a sua alto estima. Nunca deixe de entrar por uma porta por insegurança. Reconheça o seu valor. Não é todo mundo que vai entender o seu caminho e tudo bem. Não é o deles, é o seu e pode ser a sua grande oportunidade de encontrar, cada vez mais, beleza na sua trajetória!

DOMINGUEMOS, AMÉM!