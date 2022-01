Vivi Almada indica filmes e séries para quem está em isolamento

A influencer e advogada, Vivi Almada, recentemente, descobriu que estava contaminada com a nova variante da COVID.

Isso não é novidade, porque ela lança tudo (rsrsr). Já vacinada, com todos os cuidados médicos, praticamente assintomártica, recolheu-se no quarto para evitar contágio e mandou ver nos conteúdo para os seus seguidores.

Os horários da influencer ficaram desregulados, mas a Vivi não ficou de mal humor e usou esse tempo para assistir filmes e séries. Assim, perguntei quais os filmes que ela indica para o final de semana e veja quais foram as sugestões:

Filmes:

Legenda: Imperdoável Foto: Divulgação

1. Imperdoável

2. Yara

3. Um crime de mestre

4. O limite da traição

5. Eu me importo

6. Intrusion

7. O caso Collini

Séries:

Legenda: Emily In Paris Foto: Divulgação

1. Emily In Paris (água com açúcar, mas refrescante para cabeça)

2. É o Amor - Zezé de Camargo

3. For Life

De todos esses, os preferidos pela Vivi foram:

Legenda: Um Crime de Mestre Foto: Divulgação

“Ameiiiii o Um crime de mestre um filme intrigante, uma produção inteligente… o filme se entrelaça na trama toda e prende nossa atenção em detalhes para desvendarmos o crime!!! Tenho paixão por filmes que lidam com “mistérios” ‘e tribunais! Um enredo que passa por traição, casamento falido, crime bem arquitetado e atuação do Ministério público no caso!”

Legenda: For Life Foto: Divulgação

“ For Life é uma série que além de falar em resiliência, reconstrução humana e, envolver a área jurídica com gosto, traz muitos ensinamentos de vida que vai desde as escolhas erradas em amizade, passando pelo preconceito racial e de classes sociais à importância da família! Por muitas vezes me encontrava assistindo a série e inconformada com várias situações que sabemos que existe na “vida real” … muito bom mesmo!”

Dica boa é dica compartilhada!

Valeu, Vivi! Logo, logo você já pode sair do seu casulo e voar como uma borboleta!

Bom sábado, gente!

Não esqueça de usar a máscara e mantenha todos os cuidados com a higiene para garantia da sua saúde!