Tudo que for leve

O mercado da beleza deu um giro surpreendente do ano passado pra cá. Com a pandemia, os hábitos dos consumidores mudaram. Estão mais conscientes e, o fato de ficar em casa, trouxe um senso de cocconing (proteção). A clean beauty chegou chegando e, mesmo em casa, as pessoas fazem reuniões virtuais e querem aparecer bem.

Os olhos, já dissemos na SiSi várias vezes, ganharam mais destaques e os produtos para essa área foram os mais vendidos. A maquiagem mais pesada de alguns anos atrás, perdeu impacto. Menos produtos, sobrancelhas mais naturais, pele leve, cílios naturais estão na proposta da nova fase. Acontece que fazer uma maquiagem leve não é fácil de fazer, porque tem que saber as quantidades e a hora de colocar cada ingrediente sem pesar a mão. Fica a dica!

UM AMOR DE ESPIÃO

Legenda: Agente Duplo (2020) concorre ao Oscar na categoria documentário. Foto: Divulgação

Em um Oscar recheado de mulheres talentosas, a diretora chilena Maite Alberdi se destaca por ser a única latino-americana concorrendo na categoria documentário. Agente duplo (2020) faz parte de uma história insólita, mas real, e acaba se tornando uma grande reflexão sobre o envelhecimento, a solidão e o abandono.

Não há como não se apaixonar pelo protagonista dessa trama, o agente secreto Sérgio Chamy, contratado por uma filha para se infiltrar na casa de repouso em que vive sua mãe, a fim de investigar se ela está ou não sofrendo maus tratos. Lá, vamos descobrindo as histórias de outros moradores, quase só mulheres, e nos apegando a cada uma delas. Divertido, por vezes dolorido, o filme é fruto de um olhar delicado e sensível, talvez um olhar de filha, que mostra o isolamento e a não integração dos “maiores” em uma sociedade que teme envelhecer. Segundo Lilia Lustosa é maravilhoso! Disponível nas plataformas Amazon Prime e GloboPlay.

TRANSFORMA FORTALEZA

Legenda: Os integrantes do Transforma Fortaleza fizeram uma força tarefa para entrega das cestas básicas. Foto: Divulgação

A live “Fortaleza e suas jangadas, qual é a sua?” feita através do Instagram da SiSi com o psicólogo e colunista do DN, Tom Trajano, com o apoio do Transforma Fortaleza, iniciou a distribuição de cestas básicas às famílias mais vulneráveis no último sábado.

ALIMENTE O BEM

O Shopping Iguatemi Fortaleza está arrecadando alimentos para doar para duas instituições selecionadas: Associação dos Moradores do Tancredo Neves e Sociedade de Apoio aos Moradores da Grande Boa Vista e Adjacências. A coleta é no shopping em dois locais: um próximo ao Hipermercado Extra, em frente à loja Iplace, e outro próximo ao restaurante Outback. Além disso, no dia 23, último dia da ação, haverá a opção de fazer a doação por drive-thru, localizado no estacionamento do shopping, sem precisar descer do carro. Fica a dica para exercer sua solidariedade.

ACL E OS CICLOS DE CONFERÊNCIAS

A Academia Cearense de Letras promoverá amanhã, às 19 horas, o Ciclo de Conferências: Literatura e Psicanálise, com as palestrantes Laéria Fontenele (Acadêmica da ACL e Professora titular da UFC) e Beatriz Jucá (Psicóloga clínica de base psicanalítica), em continuidade às suas atividades virtuais. Para acessar é só clicar aqui ou aqui.

EDITAL MESA BRASIL SESC

Legenda: São 132 vagas, divididas em três categorias, para organizações sem fins lucrativos participarem como recebedoras de doações. Foto: Divulgação

O Mesa Brasil Sesc está com edital aberto até o dia 8 de maio para o credenciamento de instituições sociais sem fins lucrativos que desejem fazer parte do grupo de recebedores de doações do programa. São 132 vagas, distribuídas em três categorias: Instituições de organização e apoio social (entidade sociais responsáveis pelo fornecimento de refeições em suas dependências no mínimo 3 vezes na semana); Instituições de longa permanência (entidade sociais responsáveis pela produção e fornecimento de refeições diariamente) e Unidades de Distribuição - Mediadoras (possui um trabalho efetivo de atendimento as famílias do bairro). Acesse: www.sesc-ce.com.br e confira o edital completo.

NOTAS

DESAFIO

Foto: Divulgação

O padre Eugênio fez um desafio à comunidade e pediu que, em cada lugar da capela, as pessoas mandassem uma cesta básica marcando a sua presença na celebração de domingo. Resultado: a capela tem 350 lugares e foram recebidas mais de 1000 cestas básicas. Oremos!

CHEIAS DE BOSSA

Foto: Divulgação

Nathalia Ponte e Ticiana Lopes estão cada dia mais animadas com suas criações em estampas exclusivas e limitadas.

TAURINA

Foto: Divulgação

Raquel Petrone foi surpreendida com uma big surpresa articulada pelas filhas no dia do seu aniversário (20). Na foto estão: Carlos (esposo), Raquel, Letícia e Rebeca Petrone (filhas), Maria (mãe), Pedro, João, Pedro Filho e Davi Meneleu (irmãos e sobrinhos).