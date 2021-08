Truques para usar óculos em tempo de máscaras

Se tem uma coisa que anda complicando a vida de quem usa óculos é adaptá-los às máscaras, não é mesmo? Ficam embaçados o tempo inteiro! Aliar o uso das lentes de receituário e um design bonito, que pode ser cheio de informação de moda (ou não) tem sido bem desafiador, não é mesmo?

Convidamos a Lu Carvalho, pioneira no serviço de técnica de análise facial facetelling para dar boas dicas. Preste atenção e resolva essa questão de vez!

1) Use um spray apropriado para não embaçar, mas também, preste atenção em de-talhes certeiros na hora de escolher a sua armação. Óculos de tamanhos inadequados podem ser os grandes causadores para que as lentes fiquem embaçadas, especialmente, em relação à posição das próteses visuais ao osso nasal.

2) Um detalhe bem importante para um encaixe perfeito dos óculos é ele encostar no osso do nariz, esse espaço entre as sobrancelhas, ele não pode ficar saltando;

3) Os óculos de grau devem mostrar parcialmente as sobrancelhas. Já os modelos de sol devem cobrir completamente a sobrancelha;

4) Faça o teste do sorriso: é ótimo para identificar se o modelo é o ideal. Quando sor-rimos, os óculos não podem ficar se deslocando, subindo e descendo na nossa face;

5) O espaçamento entre a haste dos óculos e a lateral do rosto deve ser de no máxi-mo de 2 dedos.

VOCE SABIA?

-que os modelos do tipo “gatinhos” possuem efeito lifting natural?

-que os modelos do tipo arredondados transmitem mais delicadeza e doçura?

-que os modelos do tipo “quadrados” transmitem mais assertividade e segurança?

- que o formato do rosto não é o fator principal a ser considerado na escolha de um bom par de óculos?

Por fim, a consultora explica que para entender da harmonia e selecionar o modelo ideal é importante olhar muito além desta característica superficial, porque a intenção na imagem, proporção dos óculos na face e a silhueta são as melhores diretrizes para a escolha do modelo perfeito.

Qualquer coisa, a nossa sugestão final é que você fale com a nossa parceira Lu Carvalho que, esse ano, comemora 10 anos de profissão e é uma das pouquíssimas consultoras de imagem certificadas em Fortaleza que atuam na técnica de análise facial facetelling.