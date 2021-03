A Tensão Pré-Menstrual é um assunto que incomoda boa parte das mulheres.

Inchaço, fadigas, dores no corpo, mamas sensíveis, oscilação de humor são alguns dos sintomas desconfortáveis que as mulheres sentem ao longo do seu período pré-menstrual.

Não é fácil ser mulher nesses dias, mas, também, não precisa ser vítima dessa situação. É preciso ter atitude! Buscar o seu equilíbrio. Você pode dar 2 passos para cuidar da:

Saúde física: procurar um bom acompanhamento médico para ajudar a aliviar transtornos mais intensos nos tempos tenebrosos e,

Saúde mental: ter consciência de quem somos no mundo!

Ser mulher é entender que somos cíclicas e que é ao longo de cada mês que nos aproximamos mais da natureza, ficamos ainda mais sensíveis e somos seres capazes de nos multiplicarmos.

Receber, aceitar e respeitar a ordem do seu corpo é libertador e faz parte da essência da natureza feminina que demanda o equilíbrio e a resiliência.

Engravide dessa verdade todos os meses e vá se conhecendo melhor.

Transforme, na sua mente, o significado da sigla TPM - Tensão Pré- Menstrual por Tempo Para Metamorfose.

Aposto que a cada ciclo surgirá uma nova mulher.

DOMINGUEMOS, AMÉM!