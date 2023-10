Tasso e Renata Jereissati celebram o casamento de André Jereissati e Julie Duchemin na França

O filho caçula de Tasso e Renata Jereissati, André, escolheu a França como cenário para dizer o "sim" ao amor de sua vida, Julie Duchemin nesse final de semana.

Legenda: Renata e André Queiroz Jereissati Foto: Arquivo da família

A cidade escolhida foi a encantadora Saint Paul de Vence, localizada na deslumbrante Cotê d’Azur. O evento foi extremamente restrito, com a presença apenas da família dos noivos e amigos bem próximos.

A celebração começou no dia 29 de setembro com um welcome drink descontraído, criando um clima intimista e casual. No sábado, a cerimônia do casamento teve início às 15h30, seguida de um coquetel às 17h. Às 20h, os convidados desfrutaram de um elegante jantar no La Bastide du Roy, encerrando a noite aos 23h. A temperatura durante o dia ficou em torno de 24 graus, perfeita para o traje sugerido no convite: coquetel.

Legenda: Cenário do casamento de Julie Duchemin e André Jereissati Foto: Arquivo da família

No domingo, para completar o final de semana memorável, uma festa na piscina foi organizada no Bastide du Roy onde os noivos receberam seus convidados para um brunch, que começou ao meio-dia e se estendeu até às 17 horas.

Após os festejos, André e Julie seguiram para a lua-de-mel no Japão.

O comentário entre familiares é que esse foi um casamento que, certamente, marcou na memória de todos os presentes.

Vem ver as fotos exclusivas desse evento enviadas pela família para a nossa coluna:

Legenda: Casamento de Julie Duchemin e André Jereissati Foto: Arquivo da familia

Legenda: Cenário do casamento de Julie Duchemin e André Jereissati Foto: Arquivo da família

Legenda: Julie Duchemin e André Jereissati com celebrante Foto: Arquivo da família

Legenda: Julie Duchemin e André Jereissati com celebrante Foto: Arquivo da família

Legenda: Julie Duchemin e André Jereissati com celebrante Foto: Arquivo da família

Legenda: Lenise Queiroz Rocha, Renata Queiroz Jereissati e Paula Queiroz Frota Foto: Arquivo da família

Legenda: Ravi e Silvio Frota Foto: Arquivo da família

Legenda: Ricardo Bacelar, Manoela Bacelar Paiva, Marília Queiroz Machado, Did Machado, Adriana e Otávio Queiroz Foto: Arquivo da família

Legenda: Aline e Igor Queiroz Foto: Arquivo da família

Legenda: Ticiana, Edson e Beatriz Queiroz Foto: Arquivo da família

Legenda: Paulinha Sampaio, Lenise e Felipe Queiroz Rocha Foto: Arquivo da família

Legenda: Renata Queiroz Jereissati entre convidadas e filhas Foto: Arquivo da família

Legenda: Did Machado. Cláudio, Felipe e Claudinho Rocha, Igor Queiroz Barroso, Otávio Queiroz e Ricardo Bacelar Foto: Arquivo da família

Legenda: Adriana e Aline Queiroz com Paulinha Sampaio Foto: Arquivo da família

Legenda: Marília Queiroz Machado e Did Machado Foto: Arquivo da família

Legenda: Adriana e Aline Queiroz Foto: Arquivo da família

Legenda: Lenise Queiroz Rocha, Adriana Queiroz, Aline Queiroz, Paulinha Sampaio, Marília Queiroz Machado e Manoela Queiroz Bacelar Foto: Arquivo da família

Legenda: Felipe e Claudinho Queiroz Rocha, Igor Queiroz Barroso e Otávio Queiroz Foto: Arquivo da família