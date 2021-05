Sexo gourmet

O sabor e aroma natural é um grande excitante na hora do sexo, mas tem pessoas que não relaxam e não conseguem entregar-se totalmente ao momento de paixão, porque pensam no odor que o outro está sentindo.

Portanto, para dar mais confiança as mulheres no ato sexual, os lubrificantes com aroma e sabor tem sido tendência nas Sexys Toys da cidade, afinal, além de lubrificar eles ampliam os sentidos.

Legenda: Diversidade de produtos Foto: Divulgação

No mercado existem vários aromas e sabores: morango, chocolate e menta, passando por sobremesas, Petiit Gateau e, ainda, brindando com sabores de caipirinha, vodka e gin.

Saiba mais detalhes com a @fabi_prazer assistindo ao vídeo!