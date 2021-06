Seja a mulher que você quiser no seu dia dos namorados

A lingerie é a primeira peça de roupa do dia a dia da mulher, é a amiga mais íntima que aguarda todos os dias pela personalidade da mulher real que vai usá-la, do jeitinho que ela é, com todas as suas curvas, volumes, marcas, histórias e, com as sempre companheiras do nosso corpo: nossas celulites e estrias. Afinal, tem coisa mais feminina e forte do que nossas marcas?

Como uma parceira de todos os dias e para todos os momentos da nossa vida, a peça de roupa que mais representa a sedução no dia dos namorados é lingerie!

Legenda: Fernanda Victor, 41, Fundadora e CEO da Feminize Lingerie e é apaixonada pelo estilo underwear com atitude e elegância. Foto: Reprodução

A empresária do ramo de roupas íntimas, Fernanda Victor, levanta a estima das mulheres e manda o recado:

“Use sua lingerie como se sentir melhor. Curta-se, envolva-se, ame-se e, depois, continue na sua companhia ou acompanhada, porque o importante é o seu manifesto de amor incondicional, exatamente do jeitinho que você é", afirma Fernanda Victor.

Legenda: Modelos da Feminize Lingerie que acolhe diversas modelagens. Foto: Reprodução

Seja uma lingerie sexy ou aquelas mais básicas, o fato é que essas peças íntimas merecem um cuidado especial na hora de lavar e guardar para aumentar sua durabilidade e proteger contra fungos e bactérias.

Aqui vão algumas dicas para os cuidados com a lingerie:

1. Não coloque as lingeries na máquina de lavar. Use, apenas, sabão neutro;

2. Evite secar ao sol;

3. Guarde-as com carinho. Sutiãs com bojo é indicado guardar sempre abertos e enfileirados, um na frente do outro.