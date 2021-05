Rostos harmonizados ou uma horrorização? Saiba como não cair nessa cilada!

Estamos vivendo uma geração de harmonização facial e desequilíbrio emocional. Muitas vezes, os filtros encontrados em aplicativos são os grandes vilões promovendo selfies perfeitas, motivando e modificando a face e gerando, ainda mais, a busca desenfreada da perfeição nos consultórios sem critérios de escolha do profissional adequado.

Harmonia tem origem grega e significa equilíbrio. Na antiguidade a simetria entre os dois lados do rosto correspondia ao padrão de beleza da época. O modelo clássico divide a face em três partes:

- Da implantação dos cabelos até as sobrancelhas;

- Das sobrancelhas até o nariz e

- Da parte inferior do nariz até o queixo.

Legenda: Imagem que define a divisão da face. Foto: Reprodução

Para ser considerado um rosto simétrico, a largura da face precisa ter 2/3 do seu comprimento, a distância horizontal entre os olhos deve ser a mesma que a largura do diâmetro do nariz.

Com a criação de procedimentos menos invasivos e novas técnicas, a harmonização facial pode ser realizada respeitando os traços e proporções de cada rosto, mas, infelizmente, não temos visto isso na atualidade.

“No presente, dispomos de toxina botulínica para amenizar rugas e marcas de expressão; preenchedores com Ac hialurônico e a técnica de MD Codes para corrigir as perdas estruturais da face e assimetrias; os bioestimuladores de colágeno e fios de PDO para estimular a produção endógena de colágeno e tratar a flacidez”, ressalta a Dra. Janaina Bezerra, dermatologista e conhecida por ser muito cautelosa nas suas harmonizações.

Legenda: Janina Bezerra é médica dermatologista, membro da SBD e SBCD, ex conselheira geral da SBD -CE e atual conselheira técnica do CRM. Tem pós- graduação em cosmiatria e especialização em tricologia. Foto: Arquivo pessoal.

Apesar de existirem muitas novas técnicas e excelentes produtos no mercado, temos visto uma série de resultados desastrosos, o que podemos definir como “Horrorização Facial”.

Legenda: Harmonização facial. Foto: Reprodução

“Nós, médicos dermatologistas, acreditamos que isso deva-se às más técnicas utilizadas por profissionais não habilitados e ao uso de produtos inadequados, com custo mais baixo, que resultam em deformidades permanentes para esses pacientes.”, adverte a conselheira técnica do CRM, Dra. Janaina Bezerra.

Portanto, para não cair nessa cilada, a dica é segurar a ansiedade e escolher com bastante critério um profissional adequado para fazer sua intervenção, de preferência médico com registro no CRM, com residência médica e titulo de especialista ( RQE) e ainda experiência comprovada na área da estética.

Legenda: Ideal de rosto com harmonização perfeita é o da atriz Angelina Jolie. Foto: Reprodução