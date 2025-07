R$ 98 Milhões de Oportunidades - Edson Queiroz Neto + Grupo Colibri Capital Estreitam Laço com BNB

Na segunda-feira, 28, o Grupo Colibri Capital e o Banco do Nordeste (BNB) formalizaram um contrato de financiamento no valor de R$ 98 milhões para as obras do Laguna Gastronomia e Passeio.

Legenda: Assinatura de Contrato entre Gurpo Colibri e BNB Foto: Andressa Câmpelo

O projeto, desenvolvido pela Brasilidade Urbanismo, uma empresa do Grupo Colibri Capital, contará com mais de 60 operações de entretenimento e serviços em uma área de 111 mil m².

O evento de assinatura do contrato contou com a presença de Edson Queiroz Neto, acionista do Grupo Colibri, e outros líderes do setor.

Legenda: Edson Neto Foto: Andressa Câmpelo

O Laguna Gastronomia e Passeio visa ser um espaço placemaker, promovendo conexões sociais, econômicas e culturais. Além de serviços como restaurantes e cafeterias, haverá requalificação de quatro hectares da lagoa do Eusébio, criando áreas de passeio e uma praça de convivência. O espaço, que inclui um parque de esculturas, está previsto para ser inaugurado em dezembro de 2025, oferecendo um ambiente atrativo e integrador para a comunidade.

Vem ver!

Legenda: Lagildo Brasileiro, Paulo Câmara, Edson Queiroz Neto e Carlos Eduardo Barros Foto: Andressa Câmpelo

Legenda: Assinatura de contrato entre Grupo Colibri e BNB Foto: Andressa Câmpelo

Legenda: Assinatura de contrato entre Grupo Colibri e BNB Foto: Andressa Câmpelo

Legenda: Assinatura de contrato entre Grupo Colibri e BNB Foto: Andressa Câmpelo

Legenda: Assinatura de contrato entre Grupo Colibri e BNB Foto: Andressa Câmpelo

Legenda: Assinatura de contrato entre Grupo Colibri e BNB Foto: Andressa Câmpelo

Legenda: Assinatura de contrato entre Grupo Colibri e BNB Foto: Andressa Câmpelo

Legenda: Assinatura de contrato entre Grupo Colibri e BNB Foto: Andressa Câmpelo

Legenda: Assinatura de contrato entre Grupo Colibri e BNB Foto: Andressa Câmpelo

Legenda: Assinatura de contrato entre Grupo Colibri e BNB Foto: Andressa Câmpelo

Legenda: Assinatura de contrato entre Grupo Colibri e BNB Foto: Andressa Câmpelo