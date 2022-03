Quem dá valor a um bom beijo nos lábios?

Já vou logo dizendo: eu!

Não tem nada melhor que beijar com gosto, encostar os lábios no do parceiro e trocar carícias com a língua do outro. É nesse pequeno campo da boca onde há uma imensa quantidade de receptores que levam informações preciosas para o cérebro.

Quando se beija a boca de alguém os neurotransmissores acordam e convidam a dopamina (hormônio do prazer e bem-estar), serotonina (excitação e otimismo), epinefrina (faz o coração bater forte, suor ou gelar) e a oxitocina (carinho) para o jogo.

E digo mais, a partida melhora na hora da troca de salivas, porque a testosterona, que vem da saliva do homem, chega na mulher com a informação; “vem cá, meu bem”.

Ou seja, beijar é um forte afrodisíaco.

Dito isso, vamos ver se você identifica o tipo de beijo da sua parceria predileta:

1 – Beijo Tímido: respeitoso e, arriscaria dizer, sem graça. Tem quem goste;



2 – Beijo Brincalhão: meio impaciente, não sossega para beijar direito. A língua roda feito roda gigante. Na minha opinião, brincadeira tem hora...essa não;

3 – Beijo Roubado: é aquele que você faz tempo que quer beijar aquela pessoa e não tem oportunidade, quando, sem querer, querendo, dá um beijo estralado na pessoa, mas sem língua. Só marcando o seu simples desejo;

4- Beijo Apaixonado: esse é o meu preferido! É o afrodisíaco mesmo. Tem verdade e entrega. Precisa dizer mais?

5- Beijo de Esquimó: aquele nariz com nariz e olho no olho...tem seu lado fofo;

6- Beijo Saudoso: esse chega a doer no coração;

7- Beijo de Reconciliação: é caloroso e tem a mistura de todos acima que já falei. Meio enlouquecido, mas, depois, tende a acalmar;

8- Beijo Cinematográfico: esse é constrangedor demais para quem está perto. Porém, os incomodados se retirem e deixem essa turma trocar saliva;

9 Beijo de Bitoca: básico, comum, rápido e delimitador de compromisso.

10- Beijo Egípcio: o par percorrer todos os lábios só com os cílios. Não vejo a menor graça, honestamente...

11- Beijo nos lábios dos países baixos: enlouquece qualquer mulher! Só precisa cadenciar o movimento da língua conforme da parceria, beleza?

Foto: Shutterstock

QUER SABER O QUE DEIXA A PARCERIA LOUCA?

Antes de beijar, mostre seu desejo olhando para os lábios dele (a).



Faz um movimento leve, tipo “João teimoso”: pra frente e pra trás. Com quem vai e não vai. Isso vai magnetizar quem você quer atrair.

Vá beijando bem perto dos lábios e sentindo o momento.

Para beijar, não precisa fazer biquinho. Deixe a boca flexível, mas tenha cuidado para não escorrer a saliva, “please”!

Aí, capricha no beijo e, quando terminar, dê pequenas mordidinhas, lambidinhas e beijos em regiões estratégicas e mantenha a sua boca sempre atraente.

Foto: Shutterstock

Ah, e quando estiver beijando, alterna os tipos de beijo para tornar o momento mais interessante. Beijar, também, é uma forma de comunicar. Assim, para não ficar monótono, alterna e muda o passo, conforme a “música”.

Terminou o beijo, olha no olho e passa a língua no seu lábio ou dá uma leve mordinnha. Não dê uma palavra. Só olhe e tenha essa atitude. Ah! Isso aí vai deixar a sua parceria em-lou-que-ci-da!

Porém, para que tudo isso dê certo, é preciso praticar. É a prática que leva a perfeição, lembra?

Pois, as dicas estão aí, sexta-feira chegou e beijar é bom demais

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.