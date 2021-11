Quarto sensorial é a garantia de uma noite perfeita!

Na criação de um ambiente sensorial, os arquitetos Lais Sampaio. Rene Parente e Gustavo Augusto escolheram para o projeto, os elementos de uma arquitetura que exprime as memórias afetivas e os gatilhos emocionais.

Legenda: Lais Sampaio, Rene Parente e Gustavo Augusto Foto: Arquivo pessoal da Lais Sampaio

Além de fortalecer o conceito da casa original, os profissionais resgataram os elementos da nossa história, tais como: o fulget aplicado na parede e no teto, a textura amadeirada no piso, os tecidos leves e rústicos e o painel ripado, simulando os desenhos de uma renda. Tanto esses, como outros detalhes, relacionam à arquitetura de lugares praianos, onde os ambientes são leves e aconchegantes.

Legenda: Gustavo Augusto segurando um objeto que representa a cerâmica do banheiro original do quarto Foto: Captei

A Suíte da Liz é o ambiente ideal de uma persona que busca um espaço de spa e relaxamento dentro do seu cotidiano, valorizando o artesanato local e o design na decoração.

Legenda: Quarto da LIz Foto: Jeritza Gurgel

A expressividade é marcada nas obras de arte que possuem sutileza e força em seus traços, mostrando a quão forte e delicada é a presença feminina no projeto.

Outro detalhe marcante do quarto da filha é o direcionamento do visitante a diferentes cenas com um jogo único de iluminação, transmitindo sensações, fazendo com que a visita ao ambiente fique enraizado na memória.

Legenda: Arquitetos recebendo Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Para que você entenda melhor o que estou escrevendo, siga o Instagram da @sejasisi . Os arquitetos Gustavo Augusto e Lais Sampaio receberam a gente no espaço Suíte da Liz, na CasaCor Ceará 2021, e no IG da @sejasisi apresentam todo o lugar! Aparece lá!

Enquanto isso, conheça um pouco deles:

Legenda: Lais Sampaio e Gustavo Augusto Foto: LC Moreira

Atuando desde 2015 no mercado, os arquitetos: Gustavo Augusto e Lais Sampaio, compõe portfólio nas áreas comercial, corporativo, residencial, industrial e hospitalar.

Desenvolveram projetos para o Shopping Riomar Fortaleza, dentre eles, quatro coworkings RioMar Office, um espaço para desenvolvimento de atividades de pessoas acima de 60 anos, o Riomar Mais, projeto da loja Scamb e a loja conceitual do Riomar on-line. Além disso, participaram de inúmeras mostras de decoração, incluindo a CASACOR, em 2018, com o projeto do Lavabo Jardim.