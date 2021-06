Prepare-se para ficar iluminada!

A SiSi buscou ajuda de Anderson Quinderé, Colorist & Hair Artisan, para dar as dicas de como a mulher deve proceder para cuidar do antes e do depois dos fios reluzentes, evitando o ressecamento.

Por mais que existam produtos de alta qualidade para evitar maiores danos, o processo de mechas, em muitas vezes, deixa os fios danificados, quebradiços e com pontas elásticas.

Então, segue a listinha para cuidar dos cabelos, caso deseje ficar iluminada sem maiores desgastes:

Dica 1. Ir a um profissional de sua confiança e mostrar referências para avaliação;

Legenda: “A cliente que deseja iluminar os fios, tem que tratar e proteger os cabelos. Ter uma rotina diária de cuidado é crucial para um resultado saudável, já que o primeiro passo não é descolorir! “, esclareceu o colorist.

Dica 2. Fazer um cronograma de 4 semanas apropriado para reconstruir os fios;

Legenda: O uso diário de boas linhas indicada para o pré-reflexo faz a diferença, além de usar óleo para tratar as pontas todos os dias e, por fim, evitar, ao máximo, o uso de fontes de calor (secador, chapinha, babyliss )

Dica 3. Uso de óleo um dia antes: fazer umectação com óleo ou tratamento noturno;

Legenda: Usar tratamentos noturnos é uma boa sugestão pra hidratar sempre!

Dica 4. Faça o teste das mechas para saber se a saúde do cabelo está resistente e pronto para receber química;

Legenda: No teste das mechas é interessante que seja feito na parte de baixo do cabelo

A mulher com os cabelos iluminados não quer briga com ninguém, mas tem que ter consciência que essa beleza a mais gera um novo investimento porque merece cuidados semanais. Portanto, prepare-se para arrasar com o bolso e na frente dos crushs.