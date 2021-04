Passeio por dentro de si

A meditação é datada aproximadamente de 500 A.C, advinda da cultura Oriental, traduzida como um hábito saudável à prática espiritual. No Budismo é representada como a "LIBERDADE" e no Cristianismo como a "CONTEMPLAÇÃO".

Nos dias de hoje essa técnica passou a ter destaque nas redes sociais por ser um veículo adotado para superar os dias de reclusão. Você sabe, então, qual a função da meditação em nossas vidas?

Existem diversas técnicas de meditação: passiva é quando apenas mergulhamos no silêncio interno e a ativa quando somos guiados a viagens maravilhosas. O convite de hoje é para conhecer um pouco da meditação passiva, onde, através da expansão da consciência, intencionamos relaxar nossos aspectos mentais e emocionais para que, no silêncio identifiquemos a nossa essência divina.

A terapeuta Regina Lopes esclarece que “somos luz. Porém, por diversas experiências, vamos nos cobrindo com camadas de ilusões sobre quem somos, onde estamos e o que queremos para nossa vida. Nesse turbilhão de "por quês", ficamos cada vez mais distantes do nosso conteúdo interno e vamos nos desconectando da origem do nosso ser.”.

A pergunta, agora é: Como reconectar novamente?

Reportando ao tempo de Jesus, através de leituras dos evangelhos ou filmes, retrata-nos momentos em que o Mestre saia para lugares afastado, a fim de contemplar o silêncio e buscar o contato com Deus e, depois de algum tempo, retornava ao convívio social. Ele necessitava da "contemplação", ou seja, "meditação" para escutar sua alma, acessar a Deus.

Legenda: Jesus meditando no monte das oliveiras Foto: reprodução A terapeuta holística, nesse momento, cria um paradoxo atual e é assertiva: “o homem poucas vezes consegue se afastar para analisar o que está acontecendo, somos chamados diariamente a apagar incêndio vivendo assim no piloto automático. Mas nossa alma clama por ajuda, clama por autoconhecimento, clama para acessarmos o Deus interno que habita em nós.”.

Meditar no Século XXI é poder centrar sua mente, oxigenar suas células a partir da respiração e criar um espaço de observação para os processos que estão acontecendo. Olhar para dentro de si, observar quem você é, quais suas virtudes e quais os seus vícios nesta vida, é o início para a explorar as riquezas internas e a trabalhar minha espiritualidade. A permissão de aceitar quem eu posso ser neste momento e leva a compreensão dos passos a dar no meu caminhar.

“Vejo na meditação uma das ferramentas necessária para através do silêncio reconhecer a sua essência divinamente humana, com erros e acertos, com medos e anseios, mas com muita vontade de dar passos na busca da luz.”, comenta Regina Lopes.

Meditar, portanto, é dar um passeio por dentro de si e expandir sua consciência para as diversas possibilidades que o Universo tem para cada um de nós e que pouco se permite ouvir, ver ou sentir.

E você, tem se permitido escutar Deus?

ÍCONE DA MODA

PRESSÃO NA ORELHA

O brinco de pressão já vem ganhando destaque desde 2020, mas foi nas orelhas de Juliette, do BBB21, que o adorno ganhou destaque para quem quer mudar o visual sem precisar furar nenhuma parte do corpo. Praticidade e versatilidade para o piercing é aposta certa para compor uma proposta mais arrojado.

#tbt

Registros de Páscoas inesquecíveis foram enviados para a nossa coluna de hoje para não esquecer que esse é um momento de compartilhar boas atitudes e refletir sobre a esperança em dias melhores.

ISOLADOS

Ano passado a família Tamiett e Sheldon estiveram celebrando a ressurreição de Cristo em casa. Na foto estão: Fernando, Danielle, Vitor e Ana Luiza Sheldon e a sobrinha do casal, Marina Tamietti.

FOFURA

Ivna Ellery compartilhou uma foto de quando era criança adorava a brincadeira de caça aos ovos.

MUNDO ROSA

Anna Macedo com suas lindas filhas na Páscoa de 2020 sempre muito caprichosa nos detalhes.

COELHINHOS

Liana e Rafael Sá lembram que a Páscoa de 2020 foi em casa, mas não perderam a animação com os filhos do casal..