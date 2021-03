Pálpebras: os olhos são ponto de referência entre as pessoas

Você sabia que o amor do Rei Davi por Bate-Seba foi despertado pelo olhar?

Não é de hoje que os olhos são o primeiro ponto de referência entre as pessoas.

Os artistas, também, valorizam muito a questão do olhar. Lembra da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci? Uma mulher com um sorriso tímido e uma expressão introspectiva. Interessante é que de onde você está a sensação é que ela te segue com os olhos!

Enfim, tudo isso é para dizer que é comprovado cientificamente, que quando falamos e olhamos para alguém é nos olhos que direcionamos a atenção. Eles dizem muito sobre a idade, o cansaço, o humor e são capazes, também, de revelar muitas coisas.

Neste último ano, o ano do COVID, o olhar foi evidenciado pelo uso da máscar, portanto, o que antes passava despercebidos, foi ressaltado: pálpebras!

Usar máscara de 2020 em diante será um acessório indispensável para a saúde de qualquer pessoa, contudo, a compressão da máscara causa o aparecimento das bolsas nas pálpebras inferiores, porque aumenta o edema e, também, as rugas finas.

Legenda: Nítido realce! Foto: divulgação

A boa notícia quem traz é o médico Haim Erel: “existem várias alternativas para poder melhorar (não acabar!), dependendo de cada caso: a hidratação, o uso da toxina botulínica, os skinboosters, fios PDO, e a opção cirúrgica, quando tratamos o excesso tanto na pálpebra superior como a inferior ou isoladamente.”

Legenda: O médico cirurgião plástico Haim Erel Foto: Divulgação

VAMOS USAR!

Legenda: Registro da entrega de lotes de máscaras no Crato Foto: Divulgação

Mais máscaras foram distribuídas para o reforço da segurança individual da população pelo Governo do Ceará para enfrentamento à Covid-19 nos Municípios de Acaraú, Aurora, Barbalha, Crato, Pacujá e Salitre, por meio de articulação das secretarias assistenciais dos municípios. A ação, que integra o Programa Mais Infância Ceará, é executada pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

BOAS NOVAS

LIVE

A @sejasisi estreou com pé direito na “live” com a nova contratada do Sistema Verdes Mares para ancorar o CE2, Taís Lopes. Edmilson Filho, o astro de Os Cabras da Peste e Cine Holliúdy compareceu ao vivo comentando sobre o valor do nosso sotaque. Resultado: 7.635 acessos no domingo às 18h. O estrondo foi medonho!

REINVENTA

Marina Araújo continua cheia de chamego para dar para os seus clientes e com o cardápio variado para delivery. Um dengo só.

RIO JAGUARIBE

Cláudio e Synara Leal do jeito deles no paraíso chamado Fortim.