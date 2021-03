A noite do último domingo, 14, acendeu os holofotes para as grandes estrelas da música, tais como: Beyoncé, que bateu recorde ficando na história como a mulher que levou mais Grammys, além de Billie Eilish e TaylorSwift, que levaram as premiações principais.

Agora, o arraso da noite que, também arrastou um troféu foi Dua Lipa, vestida de Atelier Versace e trabalhada em diamantes.

Confira os eleitos da SiSi, no "Red Carpet Dresses".

Legenda: Beyoncé apareceu com um vestido curto drapeado e luvas em couro Schiaparelli. Cabelos soltos, ondulados e longos brincos. Make do tipo qualquer pessoa pode usar! Arrasou mesmo em todos os sentidos. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Legenda: Dua Lipa impactou o tapete vermelho compondo com o vestido rosa cravejado de diamantes do Atelier Versace. Ela pode muito! Uau! Foto: Kevin Mazur / The Recording Academy / AFP

Legenda: Big Sean vestido de Zegna. Impecável. Foto: Reprodução

Legenda: Tiara Thomas (na imagem ao lado de H.E.R) é uma mulher muito elegante, linda e exótica! Trouxe o tal pretinho básico extremamente sofisticado e sem exageros. TU-DO! Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Legenda: Keltie Knight apostou em plumas e paetês e mostrou que essa tendência vem forte na próxima temporada Foto: Reprodução

Legenda: Ingrid Andress chegou de Giogio Armani surpreendendo com camiseta jóia ousada e cabelos bem lisos. Quase discreta e muito chique Foto: Reprodução

Legenda: Chrissy Teigen, esposa de John Legend, sempre elegantérrima esteve na premiação do Grammy Foto: Reprodução