BABY COMING

Onélia Santana está grávida pela terceira vez e está quase no 3º mês de gestação, mas ainda não sabe o sexo do bebê. Em novembro, o novo integrante da família Santana chega para juntar-se aos irmãos: Luísa, de 9 anos, e o Pedro, de 11. O anúncio foi confirmado pela assessoria da primeira-dama do Estado do Ceará.

Confira o vídeo: