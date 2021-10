O rosa vibra ainda mais em outubro

A cor rosa transmite suavidade, delicadeza, docilidade, bondade, amizade. É também considerada a cor das emoções, do afeto e do companheirismo por ser considerada a cor do romance, do charme e da gentileza

Quando você usa o rosa, você transmite gentileza, inocência, suavidade e romantismo.

Sugere uma personalidade quieta, refinada e artística.

Atualmente, o rosa está mais vibrante do que nunca! Após tantos meses enclausuradas, as cores estão vibrando!

Legenda: A cor rosa está podendo Foto: Lu Carvalho

O rosa, então, está podendo, né? Afinal, estamos no mês que marca o movimento de conscientização feminina sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção contra o câncer de mama e contra o câncer do colo do útero.

Veja as dicas sugeridas pela Lu Carvalho para saber quando usar, ou não, a cor que é tendência!

Quando usar Rosa?

Legenda: Usar o rosa para transmitir compaixão Foto: Lu Carvalho

Quando quiser que as pessoas se sintam à vontade na sua presença e aumentar o seu senso de compaixão e sua compreensão em relação aos outros. Então em momentos que você quer transmitir suavidade, você pode usar e abusar dessa cor!



Quando evitar?

Em ocasiões em que você precisa transmitir seriedade, profissionalismo e autoridade. Ou seja, em reuniões importantes, entrevistas e eventos de negócios, é importante evitar esta cor ou usar de forma que ela não seja a cor destaque do seu look.

Quando usar para ajudar?

Agora, eu peço licença a Lu Carvalho para retornar a minha opinião.

Use rosa pode traduzir empatia e dizer sem falar: “estamos juntas”. Acredito ser uma cor que transmita força, acolha e traga esperança para quem vivencia o tratamento de cancer de mama ou de colo do útero.

É importante gerar autoestima, porque a mulher é muito mais que um corpo bonito. Mulher é feita de suas construções, conquistas e vivências. Nessa fase de reconstrução, encontrar apoio e segurança é fundamental.

A mensagem final!

Independentemente, da pessoa querer de usar a cor rosa, ou não, venho sempre dizendo que o autoconhecimento é essencial!

Mulherada, se toque!

Conheça seu corpo. Olhe para ele.

Visite sua (ou seu) mastologista e sua (ou seu) ginecologista para fazer, também, a mamografia e o papanicolau, porque são exames médicos essenciais para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças.

Combinado?

Legenda: Essa é a minha mensagem de todo coração Foto: Jeritza Gurgel