O que fazer no final de semana em Fortaleza?

CULTURAL E SOCIAL

Ivana Bezerra, hoteleira, sugere uma visita ao Hotel Sonata de Iracema que disponibiliza uma exposição com acesso gratuito de produtos à venda de artistas cearenses no espaço do lobby. Já estiveram por lá Raimundo Fagner, Totonho Laprovitera, Vando Figueiredo, Mano Alencar, e muitos outros.

No momento, a exposição, que tem a curadoria de Andrea Dal’olio, selecionou mais de 25 obras de diferente artistas, que estão tendo a oportunidade de divulgar a sua arte, o seu trabalho e, ainda, na aquisição de qualquer peça escolhida, 10% do valor é direcionado para o Lar Torres de Mello.

COZINHANDO COM A CHEF

Karina Parente (@karinaparente) contou a SISI que não entende nada de cozinha e, por isso, indica um curso presencial que está fazendo nos finais de semana, mas com todos os cuidados exigidos pelo protocolo de saúde. A empresária está curtindo muito o momento e, encontrou na culinária, uma terapia. O curso é com a chef Liliane Pereira e todas as informações podem ser tratadas com através do IG @chef_lilianepereira.