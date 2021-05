O que fazer no final de semana?

GUARAMIRANGA

A dica do padre Eugênio Pacelli é para quem está pelo Maciço de Baturité.

O Mosteiro dos Jesuítas está aberto à visitação, recebendo hóspedes, com projeto de escola gastronômica, articulado pelo governo do Estado e prefeitura local. O Mosteiro, que completa 100 anos em 2022, já recebeu estrutura de internet nova, consultoria do SEBRAE e vem passando por reformas e obras de infraestrutura. A capela está pintada, com nova iluminação e as peças raras estão sendo restauradas. A taxa de visitação é apenas 5 reais.

PÔR DO SOL

Legenda: Os namorados Lara Lis (@laraliiss) e Bernardo Amaral (@bernardoamaralg_) Foto: Divulgação

O "point" mais disputado da nova geração é o pôr do sol na praia da Sabiaguaba.

A influencer digital e estudante, Lara Lis, e Bernardo Amaral, administrador de empresas, indicaram como a melhor programação para o final de semana: "reservar um dia para assistir o sol se pôr no horizonte na praia de Sabiaguaba", contou o casal cada dia mais apaixonado."