O poder do olhar

Se antes os olhos revelavam sentimentos, imagine nos dias que hoje que eles estão mais em evidência pela necessidade do uso de máscaras?

Portanto, você pode até nem querer usar nada na pele, mas os seus olhos devem estar mais cuidados que nunca nesse momento.

A dermatologista Janaina Bezerra sugere os fios de PDO (polidioxanona) que se tornaram famosos pela sua eficácia em estimular a produção de colágeno e permitir um lifting natural da pele e uma melhora das rugas. “Eles são totalmente absorvidos pelo organismo e seus efeitos duram em torno de 12 meses. É um procedimento muito eficaz e pouco invasivo.”, conta a médica.

Esses novos queridinhos são excelentes para harmonização orofacial porque previne a queda da pele do rosto de forma bem discreta e eficiente.

O método consiste em introduzir pequenas agulhas que servem para posicionar o fio debaixo da pele. Elas são colocadas nos pontos demarcados e retiradas com a tração do tecido. Não dói, absolutamente, nada!

Com o tempo, o colágeno vai agindo e dando a firmeza na pele fazendo você arrasar com qualquer tipo de olhar! Pode até mesmo arriscar dar aquela piscada bem marcante que o colágeno vai agir no olhar a seu favor! Aposte!

Crop top

O grande sucesso dos anos 80 é a peça favorita para compor muitos looks das mulheres nessa temporada. Marcas internacionais como Christian Dior, Miu Miu e Versace estão apostando na tendência e lançando variadas formas e modelos para o novo queridinho da estação!

Partido Alto

O músico Ricardo Bacelar trouxe sua versão de Partido Alto para o Youtube. A música de Flora Purim, Alex Malheiros e Roberto Bertrami conta, ainda, com a performance de Cibele Araújo e Jefson Rodrigues, da Comunidade Bom Jardim, no Ceará. A ideia é mostrar a arte e o talento das comunidades, trocando o foco da violência e do erotismo gratuito pela beleza e inspiração. Está sensacional!

Circo de uma mulher só

O 7º Festival Vaia realizado pela Universidade das Artes, com produção do K’Os Coletivo, apoio institucional do Theatro José de Alencar e Prefeitura de Aquiraz, acontece de forma on-line nos dias 22 a 28 de março, pelo canal do festival no YouTube. Tudo sobre o festival você acompanha no site www.festivalvaia.arte nas redes sociais @festivalvaia.

Oficina online de fotografia com o celular

Na comemoração dos 4 anos do Museu da Fotografia Fortaleza, o público contará com oficina on line de fotografia com o celular ministrado pelo núcleo educativo do Museu. O link de inscrição está disponível no Facebook e na biografia do Instagram do MFF (@museudafotografiafortaleza), da 2ª turma que começa no dia 20 de março, com vagas limitadas a 20 participantes e abertas ao público em geral, a partir de 16 anos. Bem legal!

Por aí

Ana Paula Daud e Ivana Bezerra em sintonia de estilo e dando exemplo de que bons encontros merecem respeito ao adotarem uso de máscaras.

Luiza Bezerra deixando sua leveza e beleza em Icaraizinho de Amontada.