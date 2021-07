O max blazer é quem domina o estilo casual chique em 2021

O maior coringa de um armário da mulher é o blazer, uma aposta certa para variar em produções que vão do descolado ao mais sofisticado.

Vou confessar para vocês que era uma peça que detestava, porque sempre parecia que, para ser advogada, precisar usar blazer e morria de calor!

Legenda: Max blazer. Foto: Reprodução

Atualmente, fiz as pazes com essa peça e é por isso que queria trocar umas sugestões, bem autorais, de pesquisas que fiz para adaptar esse clássico na nova essência da mulher contemporânea. Dá só uma olhada!

MAIS “JÁ VOU” É IMPOSSÍVEL!

E ser mais tendência que Carrie Bradshaw (interpretada pela atriz, Sarah Jessica Parker) nas gravações de And Just Like That..., a continuação Ageless de Sex In The City é inegável. Portanto, o combo Max Blazer e Vestido está com tudo! Se joga sem medo.

Legenda: Max blazer. Foto: Reprodução



BLAZER MAIS ALONGADO - ÓTIMO PARA O TRABALHO

Legenda: Max blazer. Foto: Reprodução

VERDE - COR DA TEMPORADA

Legenda: Max blazer. Foto: Reprodução

QUER AVANÇAR NA ESTAÇÃO? USE CORES!

Combinar as cores não é uma tarefa fácil. É preciso ter conhecimento do círculo cromático. Ainda falaremos disso, tá? Por hoje, a dica é procurar uma consultora de moda para acertar nessa produção mais cool.

Legenda: Max blazer. Foto: Reprodução

SHORT E MAX BLAZER É CHARME TOTAL!

Essa combinação é uma das minhas preferidas! Descolada, chique, sofisticada e tem um ar fresh. O max blazer arremata a produção! Fiu, Fiu! Reconheça e agradeça!

Legenda: Max blazer. Foto: Reprodução

Viu aí? Como sabendo olhar um clássico do DNA da moda torna a peça mais versátil, basta ajustar tamanhos e modos de usar. Aproveite as dicas de hoje e invista em um max blazer para compor as suas novas produções.