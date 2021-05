Novos tempos exigem novas atitudes.

Boa parte das pessoas buscam um trabalho pelo dinheiro, para garantia de um sustento e, se for a mais, alguns confortos merecidos. Estamos acostumados a associar trabalho a emprego. Isso decorre, porque quem trabalha, quer ser remunerado e atribui-se a isso o conceito de emprego. O emprego é uma atividade realizada com o objetivo de suprir as necessidades financeiras, ou seja, é produzir algo em troca de uma remuneração.

Nesse modelo existe hierarquia e rotina. Dentro dessa bolha chamada emprego tudo fica muito enquadrado no sistema e, aquela paixão, vai sendo minada, porque o seu lado criativo está enquadrado.

Portanto, o emprego está caminhando para uma mudança e o seu trabalho é que pode fazer a diferença. O trabalho é o seu suor, a sua força, o seu conhecimento e a sua disposição que atualiza toda uma cadeia produtiva.

Na minha visão estamos num momento embaralhado, vivendo um verdadeiro êxodo de empregos por conta da pandemia, que trouxe o home office como cenário da formatação de trabalho.

O "x" da questão é que muita gente não está preparada para o novo modelo comportamental de trabalho. É preciso jogar a sua energia ao novo modus operandi e deixar de lado a rotina do “cara – crachá”. E que isso exige uma responsabilidade muito maior, presente dentre várias características de soft skills.

Soft Skills são competências associadas ao comportamento de alguém ligada muito mais as habilidades comportamentais, inteligência emocional e um bom relacionamento entre os colegas de emprego.

O novo modelo de trabalho exige que a pessoa olhe para dentro de si, porque não há manual para adoção da nova vida. Portanto, para sobreviver aos novos tempos é preciso que se tenha: equilíbrio emocional, empatia, resiliência, flexibilidade, organização, liderança, saber negociar, ter ética e, principalmente, a habilidade para conviver com grupos.

Outro fator inerente a qualquer trabalho e que faz toda a diferença é esforço, iniciativa e vontade de trabalhar. Isso nunca mudou!

Por isso, é importante entender que novos tempos exigem nova atitudes e tudo isso que citei acima é a nova tendência do mercado de trabalho.



Não reclame. Readapte-se!



DOMINGUEMOS, AMÉM!