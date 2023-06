Mulheres à frente dos destinos no Poder: veja quem esteve no almoço com fortes lideranças femininas

Na tarde de quarta-feira (07), no Centro de Eventos do Ceará, um grupo de mulheres cearenses estiveram reunidas em um almoço-debate para trocar ideias sobre o tema: “Mulheres no Poder e o Fortalecimento da Democracia”

Pautas relevantes ganharam destaques como: o papel da mulher na democracia, o protagonismo feminino e os desafios da liderança das mulheres.

Durante o almoço, as gestoras cearenses puderam trocar experiências e compartilhar suas visões sobre o fortalecimento da democracia.

Entre as lideranças femininas que marcaram presença no almoço: a vice-governadora, Jade Romero, a senadora, Augusta Brito, a deputada estadual, Lia Gomes, a primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, as secretárias estaduais, Onélia Santana, Zelma Madeira e Juliana Alves, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, gestoras públicas de todo estado do Ceará, que foram captadas pelas lentes do nosso fotógrafo LC Moreira.

