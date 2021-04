Mulher cadáver é o novo cartão de visita?

A busca pelo rosto 'perfeito' tem feito muitas mulheres optarem por procedimentos estéticos. Principalmente depois do surgimento dos filtros de aplicativos das redes sociais que oportunizam essa possibilidade de ver, de forma distorcida, como ficaria no rosto de quem está sendo filmada/fotografada.

Nas últimas semanas, surgiu um depoimento de uma influenciadora digital sobre o arrependimento pós bichectomia. No caso, um rosto cheio de saúde se transformou um rosto cadavérico, envelhecido, possivelmente causada por modismo.

No processo de envelhecimento normal, perdemos o preenchimento natural do rosto, ou seja, a gordura que existe nos compartimento faciais que dá a estrutura e o volume a face. Com o envelhecimento, perdemos este volume, resultando na queda da musculatura e pele. A bichectomia, sem a indicação médica, pode gerar um envelhecimento precoce do rosto.

“A principal indicação da bichectomia é para tratar as pessoas que mordem a própria bochecha, normalmente de uma maneira crônica”, afirma Dr. Haim Erel, cirurgião plástico.

No processo normal de envelhecimento, o rosto ficará mais magro e fino de uma maneira natural com o passar dos anos.

Legenda: Atriz Angelina Jolie, que na adolescência teve rosto cheio e, hoje, vemos o afinamento no terço inferior do rosto. Foto: Reprodução

Agora, se você é daquelas que quer adotar a técnica popularizada pelas celebridades, é importante submeter-se a uma avaliação médica por um profissional capacitado para saber se há mesmo indicação para afinar o rosto e deixar o formato mais harmônico.

Lembre-se: não busque a perfeição, mas sim a sua verdade!

A Galleria degli Uffizi ainda Maior!

Legenda: Dentro as surpresas, um afresco que retrata o Grão-duque Cosimo II quando jovem. Foto: Reprodução

Foram 2 mil metros quadrados recuperados! Os "novos" afrescos descobertos e muitos túmulos, talvez da época ainda de Florença romana. Em outra sala, encontram-se pinturas do século XVIII nas paredes e na abóbada do teto que, também, foram descobertas! Tudo isso fez parte do Projeto "Nova Galleria degli Uffizi" que em breve estará pronto para receber curiosos e caminhar pelo corredor suspenso de Florença: o Corredor Vasariano. Dica valioza vinda da cearense Padrya Bucar, a 'guia oficial de Florença'.

CE faz parte da Rede CoreoHistória

Legenda: Bailarina e Professora dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Dança da UFC, Rosa Primo, integra o time de pesquisadores da rede CoreoHistória. Foto: Reprodução

CoreoHistória é um grupo de pesquisa criado para discutir as várias possibilidades pedagógicas para o ensino da história da dança. A rede será lançada oficialmente hoje, dia 28, às 19h30, no canal da Bienal Internacional de Dança do Ceará. No lançamento haverá uma mesa-redonda “História da Dança: Pedagogias Possíveis”, que contará com participação de professores-pesquisadores de universidades de sete estados: UFMG, UFPE, UFF, UNICAMP, UFBa, USP, UFRGS e UFC.

Instituto JCPM realiza nova remessa de doações de alimentos este mês

Legenda: Em Fortaleza, nessa semana, cerca de 500 jovens matriculados nos cursos do Instituto estão sendo beneficiados com a ação. Foto: Divulgação

Mantendo a iniciativa de doação de alimentos, o Instituto JCPM de Compromisso Social fez nova rodada de distribuição de cestas básicas, com a entrega de 3.392 unidades nas cidades onde atua: Fortaleza, Recife, Aracaju e Salvador. Entre os beneficiados estão todos os 1.367 jovens matriculados nos cursos de qualificação oferecidos nas sedes, sendo cerca de 500 pessoas atendidas só na capital cearense. Além disso, haverá repasse para 15 instituições parceiras com atuação social nas comunidades.

LIVE

Legenda: Participantes da live. Foto: Divulgação

No Dia Mundial da Educação uma live que serve de alerta para um país que não caracteriza como essencial a educação.

O incansável movimento das Escolas Abertas Ceará continua com forte atuação para o retorno às aulas para todos os alunos. Desde o ano passado, o ensino médio continua fora do contexto de retorno comprometendo o conhecimento aos alunos que estão batendo na porta das universidades. A live é hoje, às 19:30h, no instagram @escola.abertas.ce.

NOTAS

Legenda: Raquel Xavier, Monique Proença e Rafa Maia. Foto: Divulgação

PLAY. Raquel Xavier, Monique Proença e Rafa Maia colorem as areias do beach tennis com muito estilo e alegria.



Legenda: Ana Paula Padrão. Foto: Arquivo pessoal

EM ALTA COTAÇÃO. A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, continua fazendo o maior sucesso. A jornalista Ana Paula Padrão indicou a leitura no seu instagram como sendo um dos 5 romances brasileiros que mais ama.

Legenda: Monalisa Cavalcante. Foto: Dudu Ruiz

ENDORFINA! A empresária Monalisa Cavalcante está cada dia mais empenhada nas corridas pelo calçadão da Beira Mar e vibrando por ter dado adeus ao sedestarismo.