Muito prazer, sou uma mulher ageless!

Essa nova nomenclatura que arranjaram para mulheres acima de 40 anos significa um comportamento daquelas que respeitam a idade e buscam ferramentas para garantir uma melhor qualidade de vida sem promessas de melhorias imediatas.

As mulheres “ageless” gostam da conquista, de saber exatamente o que estão fazendo, o que estão procurando e o que querem para a sua vida. São decididas e assumem uma postura e um compromisso com a sua verdade. Isso não quer dizer que sejam certas e nem que possam mudar de opinião. Dá para entender?

É aceitar que somos vulneráveis e, isso, é ser humano. Vem do nosso sagrado feminino. Vem dos nossos ciclos que nos permitem temos o 'Tempo Para Modificarmos' todos os meses.

Somos mulheres que entendemos que o consumo dos produtos sustentáveis faz toda a diferença, porque geram valores agregados. Observamos as necessidades, os desejos, as motivações, identificamos os gatilhos cognitivos do consumo, verificamos a usabilidade de embalagens, as peculiaridades no relacionamento da empresa com empregados e deles com o consumidor, detalhes de layout de loja, sites e aplicativos, etc. Simples, assim!

Observe que as mulheres “ageless” estão por aí no mercado: investindo, comprando e opinando, muito! Elas, também, misturam-se com as gerações, quebram paradigmas e são atualizadíssimas. Saíram da crise para o auge.

É, gente, não tem mais mulheres com mais de 40 anos como antigamente.

Portanto, o legal é juntar as idades e promover uma grande aliança com temperos de sabedoria!

DOMINGUEMOS, AMÉM!