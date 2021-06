Menstruação e itens de higiene para conter o sangramento

Quando a menstruação chega, a mulher precisa gerenciar, de alguma forma, a maneira de proteger-se nesse curto período.

Para as pessoas com maiores condições financeiras, a variedade de itens para conter o fluxo sanguíneo é crescente e a dignidade menstrual não é problema algum. As questões são: verificar as opções, vantagens e desvantagens de cada um, custo x benefício e adaptações no corpo.

A SiSi, juntamente com a Dr. Ticiana Lima, gineco-obstetra e especialista em Reprodução Humana, preparou uma breve explicação para que você entenda e faça a escolha adequada.

Legenda: Dr. Ticiana Lima, gineco-obstetra e especialista em Reprodução Humana Foto: Divulgação

Absorventes Comuns

No mercado, existem diversos tipos de produtos para conter o sangramento: mini ou noturno, com abas ou sem abas. Quase não há restrição quanto ao seu uso, exceto para casos de alergias. A troca do item deve ser a cada 4 horas, mesmo para as menstruadas com baixo fluxo menstrual. O uso prolongado pode aumentar o odor da “menstruação” (esse cheiro decorre do contato do sangue com o algodão), bem como risco de emergência de saúde relacionada a infecção vaginal bacteriana chamada de Síndrome do Choque Tóxico.

Absorventes Internos

Existem, também, os absorventes internos disponíveis em diversos tamanhos para conter diferentes intensidade de fluxos. Na opção de utilização desse tipo de item, é importante saber que sua troca não pode passar de 3 horas e nem é um método adequado para o período de sono noturno, já o uso prolongado de absorvente interno aumenta o risco de Síndrome do Choque Tóxico (mais comum de acontecer com absorventes internos quando comparados a outros tipos de absorventes).

Opções sustentáveis

É claro que muitos absorventes contribuem para uma grande quantidade de lixo no mundo, mas, ainda, é o que se tem de prático e higiênico para a população feminina “menstruante” vulnerável que necessita de saneamento básico e outras medidas de educação de higiene básica.

Contudo, já pensando na situação de promover a redução de lixo no planeta, já existem mulheres dispostas a adotarem iniciativas para ajudar ao meio ambiente e adaptadas a novas técnicas para contenção do fluxo menstrual.

Absorventes Ecológicos

São feitos de pano e são laváveis. Podem ser encontrados em grandes redes de farmácias, on-line ou microempresas que fabricam esse tipo de absorvente. É testar para ver a qualidade.

O custo é em torno de R$ 30 cada, mas tem ofertas com kits que saem mais em conta.

Calcinhas Absorventes

As calcinhas absorventes possuem tamanhos variáveis para fluxos diferentes e gostos diferentes para cada modelos de calcinhas. São capazes de absorver o fluxo menstrual e manter a pele seca. O bom é que, depois de usar, é só lavar na máquina e reutilizar.

Dependendo da marca, da tecnologia do forro para a proteção contra vazamentos, do fluxo, tem calcinhas que é como se a mulher usasse dois absorventes externos de uma vez só.

Porém, se o fluxo for muito intenso, o indicado é o uso da calcinha como “back-up” do absorvente interno ou coletor nos dias mais “punks” da menstruação.

O tempo de duração da absorção dessas calcinhas é de seis e 10 horas, mas orienta-se a troca do produto a cada 3 a 4 horas, evitando, assim, a proliferação de fungos e bactérias na região, que podem causar irritações ou mesmo infecções.

A compra é online e o preço varia entre R$ 50 à R$ 150 e a durabilidade é de 2 anos!

Coletor Menstrual

O coletor menstrual, um copinho de silicone bem maleável, colocado na vagina coletando o fluxo menstrual, tem sido um produto bem procurado pelas mulheres.

Os coletores são de variados tamanhos e depende da idade e da paridade de cada mulher. O copinho pode ficar até 12 horas na vagina e, segundo a ginecologista Ticiana Lima: “você esquece até que está menstruada.”

O copinho de silicone pode durar muitos anos!

O custo é interessante, pois varia entre R$ 20 a R$ 80 reais e é encontrado nas grandes redes de farmácia.

Disco Menstrual tem algo a mais

O disco coletor tem a mesma função dos coletores só que tem uma inovação: é possível ter relação sexual com ele sem apresentar sangramento menstrual durante o ato.

O disco só é encontrado on-line e pode ser encontrado por até R$ 150.

Atenção: tanto o disco menstrual quanto o coletor devem ser esterilizados entre as menstruações em panelinhas próprias ou em micro-ondas com seus esterilizadores.

Agora que você já sabe que existe algumas opções legais, escolha o absorvente que oferece qualidade e conforto nos dias que a sua menstruação chegar! Vida que segue com o prazer de sentir-se mulher!