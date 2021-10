Mamografias em prol das mães da EDISCA, Ronaldo Fraga na Unifor e mais notícias

Toque de amor. Alunas assistidas pela EDISCA ganham mamografia pelo laboratório Emílio Ribas Medicina Diagnóstica no outubro rosa

Em importância à campanha Outubro Rosa, que visa a prevenção do câncer de mama, o Emilio Ribas Medicina Diagnóstica lança uma ação social: a cada mamografia realizada por pacientes, uma será doada em prol de mães dos alunos da ONG Edisca.

O encaminhamento será feito com mulheres que se encaixem no padrão do exame, principalmente, aquelas acima dos 40 anos, que já façam acompanhamento médico e detenham da solicitação para o exame.

Conexão. Bráulio Bessa faz apresentação na 19ª edição da Mostra Brasileira de Teatro Transcedental

Lançamento acontece em evento para convidados, no Shopping Rio Mar Fortaleza, na quinta-feira (07), às 19h30, no Studio R, com o tema "Conectando Pessoas".

Na oportunidade será apresentada a programação oficial da mostra, que ocorrerá de 04 a 07 de novembro, no teatro do shopping. Após as apresentações em Fortaleza, a Mostra parte para apresentações em dez cidades do interior do Ceará.

Negócios. Evento virtual para imprensa e convidados lançou “Conexões de Impacto”, negócios de impacto socioambiental

Temáticas relacionadas a negócios de impacto será a proposta da “Conexões de Impacto”, evento a ser realizado pela Somos Um e que foi apresentado, oficialmente, na manhã de hoje, à imprensa, aos patrocinadores e aos parceiros.

O “Conexões de Impacto” tem data de realização agendada para os dias 9 e 10 de novembro e será um encontro de interessados na temática de negócios de impacto socioambiental promovendo um grande intercâmbio entre pessoas e instituições no Nordeste e fortalecendo a cultura e o ecossistema de negócios de impacto.

Moda. 15ª edição do Unifor Moda Integra recebe o estilista Ronaldo Fraga

Realizado pelo curso de Design de Moda da Universidade de Fortaleza, o evento “Fortale-ser” reúne desfiles, palestras e oficinas com profissionais de todo o Brasil

O festival Unifor Moda Integra (UMI), realizado pelo curso de Design de Moda da Universidade de Fortaleza, acontece na sua 15ª edição de forma híbrida, nos dias 04 a 08 de outubro e tem como público tanto os estudantes de graduação quanto qualquer interessado no tema. Para mais informações, acesse o Instagram do projeto @modaunifor.

Executivos. Insper realiza curso de inovação no setor público, pela primeira vez, no Ceará, com apoio institucional do Íris Lab Gov

O Insper vem, pela primeira vez, ao Ceará, com o curso de Educação Executiva Inovação no Setor Público: Pessoas, Dados e Tecnologia. A iniciativa tem o apoio institucional do Íris | Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza através do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor).

O curso acontece de 13 a 15 de outubro, no BS Design. O objetivo da capacitação é desenvolver e engajar gestores que lideram transformações a partir de perspectivas sobre inovação, governo digital, dados e formação de times de alta performance.

Mentoria. Aberta inscrição para a seleção da Alumna, programa 100% online e gratuito de mentoria para alunas de graduação de todo o país

Até o dia 22 de outubro, alunas de graduação de qualquer universidade pública ou privada do Brasil, mulheres cis ou trans de qualquer idade, com prioridade para alunas pretas ou pardas, primeira geração da família na universidade e alunas que estudaram em escola pública, pode fazer a inscrição para preencher as 150 vagas e passar a receber acompanhamento de uma mentora experiente para troca de aprendizados e dicas de carreira. Maiores informações no site: https://alumna.gupy.io

Referência. Idealizador do DFB Festival, Cláudio Silveira, decola para Niterói e promove o festival multicultural ID:Rio

Com a proposta de ser um evento multiplataforma, o festival ID:Rio, apresentado pela Enel Distribuição Rio e pelo Governo do Estado, é composto por atividades de estímulo direto ao empreendedorismo do trade da moda do Rio de Janeiro.

O evento acontece nos dias 15, 16 e 17 de outubro, no Reserva Cultural Niterói. O ID:Rio é voltado para profissionais de toda a cadeia produtiva da moda, novos empreendedores e alunos de estilismo, moda, design, administração, marketing e áreas afins.

Comemoração. Sinapro Ceará festeja 35 anos de fundação

Nesta terça-feira (5), o Sinapro Ceará recebeu com muita satisfação os maiores representantes da publicidade e propaganda do Ceará, por meio de suas agências associadas, veículos de comunicação e fornecedores, todos representantes do mercado publicitário cearense, para a comemoração dos 35 anos de sua fundação.

Nesses 35 anos de atuação, o Sinapro Ceará teve como objetivo principal caminhar ao lado de suas agências associadas em defesa de seus interesses junto à esfera pública e privada, de forma organizada, sempre comprometida em prol de fazer o mercado cearense forte e importante representante da categoria em âmbito Nacional.

Como reconhecimento aos esforços de importantes nomes da publicidade, sempre a frente à entidade, o sindicato prestou uma justa homenagem a todos os seus ex-presidentes, como forma de agradecimento e reconhecimento pelos seus esforços.

Varejo. Normatel chega ao Eusébio e inaugura sua 10ª loja no Ceará

Normatel Home Center, líder de mercado e maior revenda de material de construção do Ceará, e quarta do NE, inaugura no Eusébio mais uma grande loja acreditando no potencial do varejo cearense e na recuperação da economia no contexto pós-pandemia.

Legenda: Equipe Normatel Home Center Eusébio Foto: LC Moreira

Localizada em um ponto estratégico, de grande fluxo de veículos, a Normatel está no Shopping Buena Vista, no entroncamento do 4º anel viário e da CE-040.

Legenda: Equipe Normatel Home Center Eusébio Foto: LC Moreira

Design com pé na areia. Construtora e incorporadora A&B lança Origem Fortim, um condomínio de casas de luxo com muito estilo

No último sábado, 02, a praia do Fortim foi testemunha do lançamento mais charmoso e impactante no lugar: o empreendimento da construtora e incorporadora A&B Engenharia e 3L Administração e Participações: Origem Fortim.

Legenda: Aristarco Sobreira da construtora e incorporadora A&B Engenharia Foto: LC Moreira

O projeto arquitetônico reflete uma verdadeira casa de praia só que com o design e o charme confortável que levam a interação do morador com a natureza exuberante da localização e a liberdade de poder apreciá-la com os pés na areia guiaram toda a concepção do projeto feito por um time de especialistas responsáveis pelo conceito inovador.

Mundo da tecnologia. Ibyte reinaugura loja do Shopping Iguatemi

A Ibyte reinaugurou a unidade do Shopping Iguatemi, após a reforma da estrutura e com layout ainda mais moderno.

A aposta da marca no segmento tecnológico é o novo espaço gamer, onde será possível jogar, conhecer os equipamentos e ter uma imersão no universo dos jogos digitais.