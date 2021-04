LUIZ E LUIZA, QUE MUNDO É ESSE?

O jornalista e apresentador da TV Verdes Mares, Luiz Esteves, é bem conhecido em todo o nosso Ceará. Todos os dias, passa o horário do almoço com a gente e é um prazer ouvir as notícias do CE1 por meio desse âncora que transmite credibilidade, compromisso e bom humor. É um realista esperançoso.

Quando o “Magão”, tira o paletó, veste a camisa de malha e a calça jeans para sair da emissora, a pé, para casa é impossível não perceber sua presença com seus 1,90m de altura. Quando chega no seu lar, tudo se tranforma em "Mundo Luiza".

Legenda: Luiz Esteves, âncora do CE1. Foto: Reprodução

Legenda: Apresentador, Luiz Esteves, saindo da emissora após um dia de trabalho. Foto: Reprodução

"Mundo Luiza" é o título que o apresentador, Luiz Esteves, costuma publicar nas redes sociais sobre as experiências e fotos em que aparece com a filha de seis anos. Todos os momentos são registrados pelo olhar atento da mamãe e, também jornalista, Rita Brito.

Legenda: Luiz Esteves, esposa Rita Brito e filha Luíza. Foto: Reprodução

“O objetivo é entrar no mundo dela, por isso, me envolvo na brincadeira e deixo a imaginação livre, voltando a ser criança. Quero que ela tenha ótimas recordações da infância. E, implicitamente, as publicações tentam desmistificar a ideia machista de que o pai é aquele homem que apenas dá ordens e que não se permite brincar de boneca com a filha”, explica Luiz.

Na verdade, quem terá ótimas recordações é o Luiz por permitir ficar do tamanho da Luiza, a grande responsável por apresentar um universo infantil e feminino repleto de amor que transborda sem perder uma gota.

Legenda: Luiz no "Mundo Luiza". Foto: Reprodução

Que mundo gigantesco, hein, Luiz?!

#naruasemfome

Legenda: Erilan Girão já vestiu a camiseta do AMEBEM e desafiou amigas formando a corrente do bem. Foto: Reprodução

A AMEBEM, Associação dos Amigos do Evangelho na Beira Mar, lançou um desafio contra a fome: um amigo presenteia outro com a camisa “com vida 21”, formando uma corrente de solidariedade e amor. O valor apurado das camisas será convertido em alimentos para cinco irmãos. Para participar e desafiar um amigo acesse o site.

#tbt VOCÊ SABIA?

Legenda: Registro da presença do Príncipe Philip no Ceará. Foto: Reprodução

Em 1968, o duque de Edimburgo, Príncipe Philip, esteve no Ceará, sem a presença da Rainha que permaneceu no Rio de Janeiro. Foi recebido, na época, pelo vice Consul da Inglaterra, Henry Ramos Matthews e sua esposa, Zulene Cirino Matthews. A recepção não foi das mais amenas: segundo Evelyn Matthews, filha do vice Consul, o Príncipe foi atingido por ovos na sua chegada. Que chato!

CAPTEI

Legenda: Léo Russo. Foto: Reprodução

DO RIO PRA FORTALEZA. O cantor Léo Russo que tem fortes raízes no Ceará, fez uma música em homenagem ao aniversário de Fortaleza, compartilhando nos grupos de mensagens. Linda e legal, como todas as músicas que o Léo faz!

Legenda: Tayra Romcy e Léo Aguiar. Foto: Reprodução

MÃE DE 3. Tayra Romcy e Léo Aguiar estiveram no último final de semana fazendo as fotos das últimas semanas de gravidez. Em breve chega Heitor para alegrar a casa com os irmãos Álvaro e Ravi.

Legenda: Joana Fiúza. Foto: Reprodução

FASHION. A arquiteta Joana Fiúza sempre elegante apostando na chamise longa P&B.