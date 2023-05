Lançamento do “Cérebro Singular” de Mayra Gaiato atrai importantes nomes da área da saúde na capital

Fortaleza recebeu o lançamento do livro "Cérebro Singular" da escritora, psicóloga, neurocientista e fundadora do Instituto Singular, Mayra Gaiato.

Com a presença de importantes nomes da área da saúde, amigos e familiares de pessoas com TEA, o encontro aconteceu na livraria Leitura, no Shopping RioMar Fortaleza.

Legenda: Mayra Gaiato Foto: LC Moreira

Durante breves palavras de apresentação, a autora destacou a importância do conhecimento sobre o autismo e ressaltou que é possível ajudar e melhorar a qualidade de vida das pessoas com TEA.

O livro "Cérebro Singular" é um importante material de orientação não apenas para familiares e amigos de pessoas com TEA, mas também para profissionais da área da saúde e pesquisadores que desejam ampliar seus conhecimentos sobre o tema. A obra promete levar ao leitor uma nova perspectiva sobre o transtorno e sobre a forma como ele é visto pela sociedade.

Legenda: Mayra Gaiato Foto: LC Moreira

Legenda: Palestra Foto: LC Moreira

Além do lançamento do livro, foi realizada uma conversa muito especial sobre autismo com a neuropsicóloga Mariana Leitão, embaixadora da nova sede do Instituto Singular, que será inaugurada em breve na capital cearense. O intuito é oferecer atendimento multidisciplinar, visando o diagnóstico precoce do autismo e tratamentos eficazes que permitam a inclusão social das pessoas com TEA.

Legenda: Mariana Leitão e Mayra Gaiato Foto: LC Moreira

Legenda: Platéia Foto: LC Moreira

O autismo ainda é um tema que carrega muitos mistérios, mas iniciativas como a do Instituto Singular, bem como de profissionais dedicadas como Mariana Leitão e de Mayra Gaiato são fundamentais para desmistificar o transtorno e permitir que as pessoas com TEA tenham acesso à informação e aos tratamentos adequados.

Legenda: Camila dos Santos, Mariana Leitão e Nicole Thiêrs Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Militão e Mayra Gaiato Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Militão, Mayra Gaiato e Mariana Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Gerlane Muniz e Mayra Gaiato Foto: LC Moreira

Legenda: Juciara Abel, Mariana Leitão e Fabí Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia Santos e Mayra Gaiato Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza, Caroline Matos, Mayra Gaiato, Eliúde Mendes e Gabriela Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna de Sá e Letícia Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Suyanne Araújo, Rita Simões e Gabrielle Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Silveira e Mayra Gaiato Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Gaiato, Mariana Leitão e Davi Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Gaiato e Sabrina Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Silveira, Ane Caroline, Ana Luiza e Eliúde Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Militão, Mariana Leitão, Rodrigo Silveira, Mayra Gaiato, Sabrina Ibiapina e Juliana Veloso Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Lima Mayra Gaiato e Patrícia Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Leitão e Maria Júlia Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Gaiato e Cristiane Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Gaiato e Juliana Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Gaiato e Katiana Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Leitão, Mayra Gaiato e Bruna de Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Leitão, Mayra Gaiato e Gabrielle Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Leitão, Mayra Gaiato e Maria Júlia Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Leitão, Mayra Gaiato, Sabrina Ibiapina e Juliana Veloso Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Gaiato e Sabrina Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Gaiato e Rose Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Gaiato e Márcia Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Gaiato e Letícia Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Autógrafos Foto: LC Moreira

Legenda: Autógrafos Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Gaiato e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Autógrafos Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Leitão, Rodrigo Silveira e Mayra Gaiato Foto: LC Moreira