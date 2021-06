Jaqueta jeans, um clássico que traz versatilidade

Apesar de remeter a um mood mais esportivo e casual, a jaqueta jeans transforma-se conforme a proposta do visual.

Capaz de surpreender, esse item tão básico é a escolha perfeita para equilibrar um look casual com uma sobreposição de uma peça underwear, garantindo um efeito mais despojado imediato e na medida certa.

Sabe quando você coloca um vestido mega estampado e não sabe como fazer pra mudar? A jaqueta jeans entra em jogo sem parecer too much.

Como transformar o seu look romântico com saia midi em apenas um passo? Aposte nela. A peça deixará a sua produção mais moderna e despojada.

Para as fashionistas de plantão, as jaquetas com recortes mais amplos são perfeitas para compor produções com uma pegada streetwear.

Se a sua vibe é ousar, invista em lavagens e cores diferentes do tecido denim.

Se você tem alguma dessas jaquetas no armário está na hora de apostar nas sugestões propostas pela consultora de moda e estilo, Lu Carvalho, e usar a nova tendência da forma que quiser!