Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana e Ricardo Chaves incendeiam o Fortal 2023 em dia histórico

O sábado, 22, do Fortal 2023 foi simplesmente arrebatador. Marcou a data na história do maior evento indoor da cidade!

O início da festa foi comandado por Léo Santana e o trio "Vem Com O Gigante". Ele simplesmente tirou todo mundo do chão com seus sucessos, como "Zona de Perigo" e "Posturado e Calmo". No trio, a linda, simpática e cheia de ginga, Lore Improta!

Legenda: Lore Improta Foto: LC Moreira

Em seguida, Bell Marques passou pelo corredor da folia arrastando multidões e animando os foliões como só ele sabe fazer. Presença incomparável! Pura energia!

Legenda: Bell Marques Foto: LC Moreira

Ivete Sangalo entrou em cena com o bloco "Village". Contagiante, cantou seus maiores sucessos. A baiana prestou uma homenagem a coluna mostrando para as lentes do fotógrafo LC Moreira, um carinhoso recado a colunista Jeritza Gurgel. Fofura grau máximo! Para parabenizar os 30 anos de carreira de Ivete, os organizadores do evento levaram um bolo no trio elétrico, seguido por uma queima de fogos espetacular. Momento emocionante!

Legenda: Ivete Sangalo Foto: LC Moreira

Finalizando a noite em grande estilo, Ricardo Chaves passou com seu trio independente pela avenida, trazendo ainda mais animação e agitação para o público.

Legenda: Ricardo Chaves Foto: LC Moreira

Algo que só a nossa coluna mostra são os bastidores! O SVM, num espaço exclusivo, vem acompanhando todo o evento. Equipe comandada pelo Diretor de Programação, Fábio Ambrósio, vem entregando muito! O Superintendente do SVM, Ruy do Ceará, esteve conferindo de perto a estrutura.

Legenda: Central de transmissão do SVM no Fortal 2023 Foto: LC Moreira

Legenda: Estúdio do SVM no Fortal 2023 Foto: LC Moreira

Legenda: FM 93 em transmissão no Fortal 2023 - Ruy do Ceará e Leyla Diógenes Foto: LC Moreira

Sem mais palavras, vamos as fotos captadas por nosso competente e desenrolado fotógrafo, LC Moreira:

Legenda: Carol e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Enio Cabral, Zé Filho e Gabriel Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Bruno Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Coelho e Renata Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Neto, Alexandre Bruno Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Sousa e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber e Tizziana Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Lima e Gabriela Sandiz Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Victor Sérgio Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Queiroz Frota e Bruna Waleska Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Oliveira, Gisele Vieira e Célia Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana, Renata, Juliana e Solange Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Leite e Camila Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Isabella Nei e Pipo Gurjão Foto: LC Moreira

Legenda: Carol, Cândido, Rebecca e Isabela Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Elise Gradvohl e Théa Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Serpa, Mariana Da Fonte, Thais e Tarso Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Cinthia Gomes e Carina Salgado Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Marcelo Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meireles Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Campos, Gil Santos e Ana Cristina Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro e Elisiane Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra e Rafael Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Davi e Gabriela Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Magalhães e Jamille Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Lolo Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandra Pinto, Bruna Macedo e Célia Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carolina Freire e Thiago Hortêncio Foto: LC Moreira

Legenda: Elivane Medeiros e Guilherme Bismarck Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano e Melissa Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal Foto: LC Moreira

Legenda: Jamille Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Ravi Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela da Escóssi e Gabriel Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Herbert e Gisela Vieira, Bruno e Ticiana Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique, Daniele e Pedro Fairbanks e Marcela Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmea e Rivelino Amora Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno e Alexandre Frota, Henrique e Pedro Fairbanks Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Magalhães, Ira Frota e Gisela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Cibele Castro, Rodrigo Queiroz Frota e Bruna Waleska Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Feitosa e Larissa Rosado Foto: LC Moreira

Legenda: Fortal Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz, Bia e Osires Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Fred, Zé Filho e Lucas Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Pontes, Larissa Coelho, Renata Cabral e Natália Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Diogenes, Maria Eduarda Teles e Mara Tais Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Sousa e Tatiana Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Cabral, Larissa Coelho e Luciana Granjeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Mabel Portela Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Dias Branco e Beatriz Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Pauliani Plutarco, Renata Cabral e Luciana Granjeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda, Eduardo, Renata e Eduardo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Leyla Diógenes Foto: LC Moreira