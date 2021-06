Inclusive: saiba as principais novidades da semana

CRIADOR DO DFB FESTIVAL REINVENTA EMPRESA DE LOCAÇÃO E APOSTA EM NICHO DE MERCADO PARA SUPERAR CRISE

A partir de 14 de junho, “Empório” ganha um novo significado para o cearense: um garimpo composto por itens que prezam pelo design, sustentabilidade e muita personalidade, em um showroom exclusivo.

Legenda: O Empório Lokar propõe uma quebra na rotina e uma imersão em um lifestyle com mais bem-estar. Foto: Reprodução

Cláudio Silveira, idealizador do DFB Festival, curador do acervo do Empório Lokar transformou uma área com mais de 1200m², localizada no bairro da Mangabeira, na divisa entre os municípios de Fortaleza e Eusébio, em um espaço com mais de 2.000 itens, entre adornos e móveis para áreas internas e externas, urbanas ou com pegada mais natural, garimpados do seu mundo de eventos, com preços justos! Fica o convite!

LUCIANA LOBO, TITULAR DA SEUMA, PARTICIPA DE LANÇAMENTO VIRTUAL DA 19ª EDIÇÃO DO PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR DA FETRANS

O lançamento virtual do novo edital do Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar, realizado pela Federação dos Transportes (Fetrans) contou com a participação de Luciana Lobo, titular da Seuma.

Legenda: Luciana Lobo, titular da Seuma. Foto: Reprodução

O PMQA é uma das mais tradicionais comendas do setor de transporte, já que reconhece as empresas do setor de transportes de passageiros e de cargas que adotam práticas sustentáveis.

Uma das mais tradicionais premiações do setor de transportes do Nordeste ganha nova roupagem em 2021, onde apresenta novos processos e critérios para a submissão e análise dos projetos socioambientais participantes, além de estar alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), em que a reformulação prioriza a transversalidade das ações e o maior engajamento de todos os “steakholders”.

EMPRESÁRIAS CELINA HISSA E PRISCILLA VERAS COMANDAM O QUARTO EPISÓDIO DO POD IMPACTAR, PODCAST DA SOMOS UM

CEOs das marcas cearenses Catarina Mina e Muda Meu Mundo conversam sobre empreendedorismo de impacto socioambiental e compartilham detalhes da carreira e da construção de seus negócios. Para conferir na íntegra o bate-papo enriquecedor dessas duas mulheres inspiradoras no mercado de negócios, seguem os links abaixo:

Canais: Youtube e Spotify / Instagram (@somosumce)

MULHERES NA CIÊNCIA DE DADOS

O WiDS é uma conferência organizada pela Universidade de Stanford para apoiar o trabalho das mulheres na Ciência de dados.

Legenda: Women in Data Science. Foto: Reprodução

No dia 15 de junho, às 12h, acontecerá o WiDS (Women in Data Science) Fortaleza. O evento será online e é uma área que não pára de crescer. Clique no site para saber mais.

SANGUE NOSSO

As mulheres mais vulneráveis estão precisando receber amor através de doação que são arrecadadas pela @sanguenosso. São absorventes, calcinhas, papel higiênico, escovas de dentes, sabonetes e pastas de dentes. Entre em contato com o e-mail (umsanguenosso@gmail.com) saiba como compor o kit.

PARACOSMO

“Paracosmo” é um álbum de composições dos músicos brasileiros Ricardo Bacelar (@ric_bacelar) e Cainã Cavalcante (@cainacavalcante).

Legenda: Os grandes músicos Ricardo Bacelar e Cainã Cavalcante. Foto: Reprodução

O disco lançado em formato físico e digital no último dia 28, no Brasil, Estados Unidos e Japão, traz sete composições instrumentais inéditas, que foram gestadas em sessões ininterruptas de gravação. Hoje, 02 de junho, às 19h, no IG @maisbrasil os músicos conversam com Ivan Lins sobre música instrumental e o novo álbum.

Para os amantes da boa música, segue o link da nova composição: https://ffm.to/paracosmo .

DIAGONAL PROJETA CONSTRUÇÃO DE HOTEL DE ALTO PADRÃO EM JERICOACOARA

No ano em que completa 40 anos, a Diagonal lança uma bandeira hoteleira. O D Hotels, uma nova unidade de negócio, será desenvolvida com o foco em hotéis de lazer.

Legenda: Imagem do projeto. Foto: Reprodução

O projeto já nasce com dois hotéis num dos destinos mais procurados do Brasil que é Jericoacoara, sendo eles: O D Hotels Jeri Spa & Suítes e o D Hotels Jeri Bangalôs. Localizado na Vila de Jericoacoara (CE), o ambiente terá como diferencial o acesso à Duna Pôr do Sol, Rua do Forró, Praia da Malhada e Pedra Furada. O Hotel Jeri tem a proposta de levar o alto padrão Diagonal para a experiência hoteleira de um dos destinos turísticos mais procurados do mundo.

MOLOKABRA DOWNWIND

Considerado o Havaí dos ventos, as condições locais de mar e vento são o grande atrativo para esportistas de todo o Brasil e de outros países.

Legenda: A competição envolve os melhores atletas nacionais do remo e da vela, com destaque para o kitesurf e a canoa havaiana. Foto: Reprodução

Entre 10 e 18 de Setembro de 2021, o Estado do Ceará vai receber a terceira edição do “Molokabra Downwind”, evento esportivo de “downwind” realizado em alto mar. A organização é da Associação de Stand Up Paddle do Ceará (ASUPCE) com a coordenação técnica da Federação de Vela e Motor do Ceará (FVMEC). Inscrições abertas através do site www.molokabra.com.br



SEMANA DO MEIO AMBIENTE

A Universidade de Fortaleza realiza ações em prol do desenvolvimento sustentável no cotidiano com repercussões que beneficiam toda a comunidade.

Legenda: Baobá foi plantado em 1976 e fica ao lado do Centro de Convivência. Foto: Ares Soares

A promoção da 14ª Semana Internacional do Meio Ambiente com o tema “Água, clima e restauração dos ecossistemas: reconhecimento dos direitos da natureza e das garantias do futuro intergeracional”, de 1º a 5 de junho, representa mais um marco na transformação social e proteção ambiental por parte da Unifor. Acompanhe a programação completa através do site.