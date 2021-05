Inclusive: saiba as principais novidades da semana

JUNIOR ACHIEVEMENT CEARÁ

Live aborda competências e habilidades profissionais

Legenda: Janete Zambom Muniz é Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Grupo 3 Corações. Foto: Arquivo Pessoal

“As competências e habilidades profissionais atuais” é o tema da live que a Junior Achievement Ceará, tecnologia social mundial que tem como foco de atuação a educação empreendedora, promove na quinta-feira (27). Janete Zambom Muniz (foto), Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Grupo 3 Corações, e Cláudia Santos, HR Business Partner do grupo Ancar Ivanhoe Shopping Centers são as convidadas do encontro virtual. A live é gratuita e será exibida às 17h no canal da Junior Achievement Ceará no Youtube. Link do canal da Junior Achievement Ceará.

DANÇA & SAGRADO FEMININO

Sagrado Feminino é um estilo de vida que promove ensinamentos sobre aspectos físicos e mentais da figura feminina.

Legenda: Nathália Rayzel (@nataliarayzel) vai ministrar o curso no seu espaço. Foto: Reprodução

Com vagas limitadas, Nathália Rayzel, divulga o curso aos sábados, das 10h às 11h30, sobre a Dança & Sagrado Feminino, com exposições teóricas sobre o movimento Sagrado Feminino e dos Círculos de Mulheres, coreografias de danças em círculo, técnicas de meditação, dança pessoal e autoconhecimento com Oráculo da Deusa. Informações através do IG: @nathaliarayzel

3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL MARANGUAPE DE MODA

Veja onde pode conferir as coleções de estilistas e de marcas maranguapenses

Legenda: Kátia Brito foi um das estilistas que participaram do evento virtual com a coleção Ancestralidade. Foto: Jefferson Gurgel

O Festival Maranguape de Moda – FMM apresentou nos últimos dias 21 e 22 de maio, criações de estilistas e coleções de marcas de Maranguape, em um desfile virtual, cumprindo todo o protocolo de isolamento social recomendado pelas autoridades da saúde.

Os desfiles podem ser conferidos no canal da Invento Produções no YouTube, bem como pelo site: www.festivaldemoda.com.br.