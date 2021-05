Inclusive: saiba as principais novidades da semana

IGOR QUEIROZ PASSA A INTEGRAR CONSELHO DA FIESP

Foto: Divulgação

O presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz (GEQ), Igor Queiroz Barroso, passa a integrar o Conselho Superior “Diálogos pelo Brasil”, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), à convite do presidente da entidade, Paulo Skaf. O movimento foi criado para abrigar os presidentes das maiores empresas do país. Sempre para discutir e buscar soluções para assuntos da pauta econômica.

TEMPORADA DE EXPEDIÇÕES

Legenda: No vocabulário havaiano IMUA significa, adiante, e é com essa garra que os mais de 30 remadores vão desbravar as paisagens do Fortim no final de maio. Foto: Reprodução

Está aberta a temporada de expedições das canoas havaianas (ou Va’a). Serão 40km de remada, em canoas havaianas ou Va´a de 6, 4 ou 2 pessoas, passeando por um verdadeiro paraíso, A canoa havaiana é um esporte de integração, sintonia e força coletiva que, com a energia de cada remador, longas distâncias são percorridas. No percurso pelo Rio Jaguaribe, a concentração e o silêncio irão permitir um profundo contato com a natureza e a contemplação de paisagens incríveis. Tudo vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de Maio de 2021. Inscrições no IG @imuaceara.

“SÓ É SOLITÁRIO QUEM NÃO É SOLIDÁRIO”

Legenda: A Presidente do TRT/CE, Desembargadora Regina Gláucia Nepomuceno, com o Juiz do Trabalho, Ronaldo Feitosa, recebendo doação de cestas básicas da Associação dos Magistrados do Trabalho da 7ª Região. Foto: Reprodução

O TRT/CE (@trtceara) está promovendo a campanha solidária de combate à fome. A nova campanha solidária visa arrecadar cestas básicas que serão distribuídas para o “Projeto Ser Ponte”, que presta assistência a mulheres chefes de família nas regiões mais vulneráveis de Fortaleza. Outros projetos e instituições também serão beneficiados como: “Campanha Eles e Elas precisam de Nós”, pastorais da Arquidiocese; “Associação Rainha da Paz” e “Associação Boca do Golfinho”. A inovação desta campanha é que a entrega das cestas básicas pode ser feita na sede do TRT/CE, pele sistema “drive thru”, em que os veículos entrarão pela Rua Cel. Linhares e sairão pela Av. Santos Dumont, das 8h às 16h.

PINT OF SCIENCE

Legenda: Edição Online do Pint of Science mostra produção científica de forma descontraída. Foto: Reprodução

O Pint of Science, o maior festival de divulgação científica do mundo, está acontecendo, em formato on-line e gratuito pelo YouTube. A programação de Fortaleza, com pesquisadores da Embrapa, Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal do Ceará e Universidade de Fortaleza é transmitida até o dia 19/05 no Canal do Pint of Science Online Brasil no Youtube. A programação completa do festival no Brasil está disponível no site e não há necessidade de inscrição.

JUNIOR ACHIEVEMENT CEARÁ NO ESTUDO AMBIENTE LOCAL DE EMPREENDEDORISMO

Legenda: Aline Ferreira, Presidente do Conselho Consultivo da Junior Achievement Ceará, e Ana Lúcia Teixeira, Diretora Executiva da JA Ceará. Foto: Reprodução

A Junior Achievement Ceará, tecnologia social mundial focada em estimular inovação e empreendedorismo na educação, está incluída no Ambiente Local de Empreendedorismo (ALE), mapeamento sobre o ambiente de negócios de startups do Ceará conduzido pelo consultor Moisés Santos. Na pesquisa, a Junior Achievement Ceará faz parte da vertical Ambiente de Cultura/Capital Humano/Escolas, por conta do amplo trabalho que vem realizando nas escolas públicas do Estado, aproximando os jovens do Ensino Médio ao ambiente de negócios baseado em novas tecnologias e os impulsionando a desenvolver suas ideias em startups e a criar soluções para o mercado.

EXPERIMENTAÇÕES CRIATIVAS

Legenda: Jô de Paula (@jodepaulaatelie) é formada em Estilismo Industrial e atua no mercado de moda há 25 anos dedicando-se a moda autoral, “Slow Fashion” e ao artesanato cearense (CEART). Foto: Lia de Paula

Jô de Paula lança seu segundo curso: Experimentações Criativas. Um encontro criado para pensar sobre a criatividade e como aguçá-la. Em parceria com a Galeria Mariana Furlani, a estilista está lançando a segunda turma do curso on-line que vai acontecer nos dias 29/05 e 05/06, via zoom, das 10h às 12h. E para quem é esse workshop? Para qualquer pessoa que trabalha com criatividade ou que tem vontade de se expressar com mais liberdade. Informações e inscrições: mfac.eventos@gmail.com.

Ação do Centro Cultural Fetrans integra programação da 19ª Semana Nacional dos Museus



O Centro Cultural Fetrans participa, mais uma vez, da Semana Nacional dos Museus. A 19ª edição do evento ocorrerá de 17 a 23 de maio, de forma virtual, com o tema “O futuro dos museus: recuperar e reimaginar”, que propõe uma reflexão sobre como as ações de hoje podem projetar os museus no amanhã. Além disso, a SNM, realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), busca analisar as transformações causadas pela pandemia na relação dos públicos com os museus. A programação congrega atividades de museus e instituições culturais de todo o País. São palestras, exposições, ações educativas, minicursos, contações de histórias, saraus, seminários, festivais de vídeos, colóquios e até shows virtuais.Com o objetivo de valorizar e promover as raízes da cultura nordestina dentro do evento, que é um dos mais importantes do calendário cultural brasileiro, a Fetrans irá realizar uma Oficina Virtual de Confecção de Cordel, com o poeta cearense Paulo de Tarso, no dia 20 de maio. A ação será voltada para os jovens aprendizes da unidade operacional do Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte (SENAT) de Fortaleza.