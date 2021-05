Inclusive: saiba as principais novidades da semana

Mães da CUFA

Legenda: Entrega de cestas básicas e flores pela CUFA no Ceará marcam ações por todo o país, em sinal de carinho e acolhimento em homenagem às Mães da Favela. Foto: Reprodução

Em homenagem às milhares de mulheres, mães e chefes dos seus lares, a Central Única das Favelas (CUFA) no último domingo (09), deu o “start” em uma ação nacional de apoio e acolhimento às mães. Além das entregas habituais feitas pela instituição, elas também receberam uma rosa e um poema, declamado durante a ação. 200 famílias foram beneficiadas com a entrega de 2 toneladas de alimentos, sendo: uma tonelada de alimentos e, outra, de frutas e verduras. O ato simbólico teve o objetivo de agradecer e acolher as mães em mais um ano difícil de pandemia. As doações foram entregues pelas Mães da CUFA, mulheres da linha de frente da Instituição que sentem na pele o que as mães estão passando.

Futebol feminino nas areninhas

Legenda: A Primeira-dama articulou a doação dos itens junto ao secretário do Esporte e Lazer da Prefeitura de Fortaleza, Ozíris Pontes, na Areninha do José Walter. Foto: Thiago Gaspar

A primeira-dama de Fortaleza, Natália Herculano, quer ampliar a participação do futebol feminino nas Areninhas da capital e já começou a agir: entregou 70 pares de chuteiras e 70 ternos esportivos.A ação ocorreu na Areninha do José Walter, na quinta-feira (05/05).

BS Flower

Legenda: BS Flower. Foto: Divulgação

A BSPAR iniciou na última quinta-feira (06), as obras do empreendimento residencial BS Flower, antecipando em três meses o prazo previsto inicialmente. O BS Flower é um empreendimento de alto padrão de qualidade com conceito de Moradia Múltiplas Metragens composto por um mix de plantas para diferentes necessidades.