Inclusive: saiba as principais novidades da semana

MESA LINDA POSTA

Para qualquer dia, mas, principalmente, no dia das mães os detalhes de uma mesa linda importam.

Legenda: O conjunto para mesa a cara da SISI e feito pela @mesaposta.linda. Foto: Reprodução

Uma mesa posta tem o poder de unir a família e criar memórias afetivas. É por isso, que a SiSi resolveu mostrar um conjunto lindo feito especialmente para as SiSi Lovers se inspirarem na produção da mesa, onde todos irão se conectar.

Legenda: A colocação dos itens de uma mesa posta segue essa ordem formal. Foto: Reprodução

DO COSMOS PARA A MULHER

A J. Regás elaborou uma coleção de jóias autorais que, para o dia das mães, é uma excelente opção, além de protagonizar uma das mais belas inspirações da marca.

A designer, Jussara Regas, desenvolveu a coleção 'Cosmos' inspirada no fascínio pelo Universo e na conectividade. A SiSi fez a curadoria de algumas peças da coleção, bem como outras em prata e pérolas, de outros momentos da J. Regás. Apresentamos à SiSi Lovers, algumas opções de presentes que tem representatividade e significado para muitas mulheres.

CHEIRO DE MULHER PODEROSA

Legenda: Os perfumes ingleses da Creed tem fragrância inimitável e são usados por muitas personalidades do mundo. Foto: Reprodução

O perfume de mulher tem todo um mistério. É a linguagem da essência, transmite vibrações, comunica sentimentos e expressa em palavras o que, muitas vezes, não consegue ser dito.

Tem perfumes que você consegue sentir a fragrância, não é mesmo? Mas, o melhor é colocar no corpo e perceber que o seu corpo fala e o perfume passa a ter um cheiro único. Pele é pele. Cada perfume tem uma história na vida da pessoa e fica eternizada na memória delas e de outras, também. Uma mulher que é poderosa saber usar a fragrância no momento certo e para cada ocasião. A SiSi, então, fez uma lista daqueles eleitos por nossa colunista.

DO CORAÇÃO PARA A MESA DE QUEM MAIS PRECISA

A Twenty for Seven Fortaleza, mais uma vez, promove ação solidária: até o dia das mães: cada peça de roupa comprada, serão distribuídos para Instituto IAPS, três pratos de comida.

É hora de abrir o coração! É momento de sentir, ouvir, acolher, proteger e amar! Reúna os sentimentos que habitam em uma mãe para fazer acontecer a mudança que o mundo precisa.

OFICINA VIRTUAL DO PACTO COLABORATIVO PELA NÃO VIOLÊNCIA À MULHER

Essa é uma iniciativa em parceria com todas as instituições públicas e privadas que se uniram para construir o Pacto, que teve a abertura no dia 09 de março de 2021.

Legenda: Divulgação da 1ª Oficina. Foto: Divulgação

O Grupo Mulheres do Brasil - Núcleo Fortaleza e o Íris | Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará convidam para a 1ª Oficina Virtual do Pacto Colaborativo pela 'Não Violência à Mulher'. O encontro acontecerá, terça, dia 11, das 14h às 17h, por meio do acesso ao link. Nesta primeira oficina virtual, será elaborado o pacto que se pretende e alinhar oportunidades e desafios de enfrentamento pela não violência à mulher.