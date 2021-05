Inclusive: saiba as principais novidades da semana

Racha das gatas

Time feminino amador, bate um bolão de solidariedade no bairro Messejana.

Legenda: O “Racha das Gatas” surgiu após um encontro entre quatro amigas e, hoje, é composto por mais de 100 mulheres. Foto: Reprodução

“Vamos bater um rachinha?”. A prática esportiva de futebol feminino, “Racha das Gatas”, criada, inicialmente, com o objetivo de ter um lugar de inclusão para todas as mulheres apaixonadas pelo esporte, bem como apoio as integrantes. O sentimento que ultrapassou as quatros linhas, expandiu até a comunidade gerando o “RDG Solidário”: uma ação com o intuito de ajudar famílias carentes e pessoas em situação de necessidade durante o período.

Sem recursos financeiros, o Racha das Gatas, transformou-se em um verdadeiro mutirão para arrecadar dinheiro. Todo o valor arrecado foi revertido em alimentos doados para as famílias do bairro, bem como máscaras e álcool em gel para comunidades carentes de diversas regiões de Fortaleza. A ação aconteceu tanto na primeira onda, quanto, agora, na segunda. Se quiser saber mais da história, Denise Santiago conta tudo no Podcast do SVM: “Elas no Esporte”.

CADA MÃE COM SEU ESTILO

Mãe casual, criativa, fashion, empreendedora, descolada e feminina. Cada mãe é um universo único! Não existe certo e nem errado. Cada uma tem um jeito e um estilo. Será que a sua mãe parece com algum deles? Acompanhe o carrossel de opções e as sugestões que a nossa consultora chiquérrima de moda, Lu Carvalho, apresentou para a SiSi.