Secult e Edisca transmitem ao vivo apresentação do espetáculo de dança estrelário

A Edisca e a Secult realizam, amanhã, 1º de julho, às 18h, uma transmissão ao vivo da apresentação do espetáculo de dança Estrelário, no canal da secretaria no Youtube.

Legenda: Lançada em 2019, a temporada de estreia da montagem foi exibida no Teatro Edisca e atraiu um público de 1.443 espectadores ao longo de três apresentações Foto: Divulgação

Durante a transmissão, o público poderá conferir o espetáculo mais recente da Edisca, que aborda a relação do homem com o sagrado e é estrelado pelo corpo de baile da Edisca e tem coreografia de Dora, Gilano e Claudia Andrade.

Mulher, sertão e solos

Hoje, às 17h30, a atriz Débora Ingrid, de Russas, abre a programação do Festival Online Festa do Sol com a mostra de teatro “Mulher, Sertão e Solos”, com dois solos: “A retirante” e “Carta para Violeta”.

Legenda: “Carta para Violeta” contempla o universo feminino e o sertão Foto: Divulgação

A mostra integra a programação “Signos do Zodíaco”, que acontece até o dia 3 de julho no canal Festa do Sol, no YouTube.

Meditação como caminho para saúde, harmonia e plenitude

Para conseguir uma vida de equilíbrio em meio às problemáticas do dia a dia, nem sempre é fácil. No entanto, alguns métodos podem ajudar, como a meditação.

Legenda: A médica Anmol Arora é especialista no assunto há 20 anos Foto: Divulgação

A médica Anmol Arora vai ministrar, hoje, às 19h, uma live sobre a meditação como caminho para saúde e harmonia, além abordar os impactos da prática durante a pandemia de Covid-19. A iniciativa é do Emílio Ribas Medicina Diagnóstica. Inscrições no site.

A voz da moda fala na Unifor

Dia 06 de julho a série de masterclasses, da Universidade de Fortaleza, promove um papo com o renomado jornalista, comunicador e consultor de moda Jorge Grimberg. Ele conta, como alcançou destaque internacional na carreira.

Legenda: Consultor de tendências e comunicador Jorge Grimberg Foto: Divulgação

Mas, se antes, você quiser conhecer mais sobre esse cara que dá voz a moda brasileira atual, a SiSi mostra uma entrevista concedida por ele, só linkando aqui.

Interessados podem inscrever-se gratuitamente no site.

Lenita apresenta conteúdo digital diversicado sobre moda e tendências no Instagram

Com o propósito de produzir conteúdo pautado por moda e detalhes especiais sobre as coleções, a Lenita lança mensalmente episódios do novo programa inovador "Lenita Trend", no IGTV do Instagram da marca.

Legenda: Maria Lúcia Negrão é a diretora de estilo da marca e uma das mulheres mais criativas do mercado da moda e do lifestyle Foto: Divulgação

Apresentado pela diretora de estilo Maria Lúcia Negrão, as produções contam com a participação de clientes. Entre as personalidades convidadas, já estiveram: Juliana Roma, Larah Nóbrega, Bruna Magalhães, Ticiana Campos e até eu! Para Maria Lúcia, "esse projeto audiovisual desenvolvido pela Lenita é mais uma prova de que a marca continua inovando, mas não apenas nas coleções, assim criando uma experiência única e exclusiva para as clientes".

Forneria São Cosme, do Grupo Colosso, inicia atividades

A Forneria São Cosme a nova marca do Grupo Colosso, no bairro Edson Queiroz, já está funcionando, com serviço de panini e pizzas feitos com massa de fermentação natural (48h) em forno de pedra.

Legenda: As novidades no menu garantem a experiência gastronômica ainda mais marcante Foto: Divulgação

Com cardápio assinado pelo chef Jaqueson Dichoff, reconhecido como o único brasileiro entre os três melhores pizzaiolos do mundo, tem massa é feita à base de farinha italiana orgânica, e passa por um processo longo e lento de fermentação natural.O horário de funcionamento é de quarta à sábado, das 17h e 22h e, no domingo, de 16h às 19h.

Nova linha Nativa SPA Centella Asiática, do Boticário, promove recuperação da pele ressecada

Fórmula vegana acelera a regeneração e é indicada para áreas do corpo mais afetadas pelo ressecamento.

Legenda: Com uma fórmula vegana e não testada em animais, o Boticário apresenta a nova linha Nativa SPA Centella Asiatica Foto: Divulgação

O novo lançamento, que traz produtos para o rosto e corpo, tem o objetivo de combater a desidratação intensa da pele. O lançamento promove reparação intensiva, recupera a barreira cutânea e traz uma hidratação profunda para a pele. O segredinho dessa nova família de Nativa SPA está na combinação da Centella Asiatica com madecassoside, ativo vegetal que atua na reparação intensiva da pele.