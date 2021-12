Gente é para brilhar!

Depois de tanto tempo enclausurados, sem poder encontrar com as pessoas, chegou o momento que todos estavam esperando: as confraternizações de final de ano.

“Gente olha pro céu

Gente quer saber o um

Gente é o lugar

De se perguntar o um”

Mesmo com muitos “cavaleiros do Apocalipse” tentando barrar esses contatos com receio de novas cepas (e, aqui, não estou dizendo que estão errados, até porque o exagero, também virou tendência), as pessoas estão necessitando aparecer de alguma forma.

Há quem exacerbe em condutas, porque, na verdade, gente quer ter liberdade de ir e vir, de ser, de estar, de dar um espirro sem olhares críticos.

“Gente é muito bom

Gente deve ser o bom

Tem de se cuidar

De se respeitar o bom”

Na moda, com o ganho de confiança das pessoas decorrente de vacinas, as cores das roupas foram acendendo.

Em dezembro a vez de brilhar é do paetê!

“Marina, Bethânia

Dolores, Renata

Leilinha, Suzana, Dedé

Gente viva, brilhando estrelas na noite”

Está autorizado para qualquer hora do dia! Porém, é preciso combinar que moderação e bom senso sempre é oportuno em qualquer hora e lugar!

O paetê não só vibra, como brilha e como, também, tem muita gente que torce o nariz para ele, afinal quando algo ilumina com muita força até os olhos não suportam ver, porque arde (às vezes queima por dentro, também!)

“Das estrelas se perguntarem se tantas são

Cada estrela se espanta à própria explosão”

Recentemente, recebi umas amigas numa celebração onde envolvia um almoço harmonizado com vinhos e espumantes. Estávamos em festa e abria a porta da minha casa para receber gente que vibrava naquela sintonia.

Legenda: Aposta foi receber as amigas com muito brilho Foto: Alessandro Alves

Mandei ver no brilho em um vestido com paetê pequenos, na cor “chá” (vulgo bege claro), fluido, bem estilo “Gatsby”. Segurei a proposta do look e, acho que foi isso que fez com que minhas convidadas ao serem surpreendidas com o glamour do horário nobre ao meio-dia, aprovassem o estilo.

Independentemente, da aprovação de quem quer que seja, o brilho do meu vestido refletia minha energia em cada abraço que dava nas amigas que chegavam. É no abraço que procuro transmitir meus sentimentos. Gosto desse gesto.

“Gente quer ser feliz

Gente quer respirar ar pelo nariz”

Portanto, o glamour com paetês serviu, apenas, de adereço e de uma representação para reluzir aquilo que estava dentro de mim: a minha verdade e o brilho que gostaria que todas as abraçadas recebessem e levassem para elas.

O que vem de dentro para fora brilha mais e não tem colírio, nem óculos escuros que dê jeito.

“Gente, espelho de estrelas

Reflexo do esplendor

Se as estrelas são tantas

Só mesmo o amor”

Procure o seu brilho, porque nem todos os dias são de sol, como nem todos os dias são nublados, mas, lembre-se que gente é para brilhar, em qualquer hora do dia, e a vida é mesmo um doce mistério!

Legenda: Gente é para brilhar e ser feliz Foto: Alessandro Alves

Dominguemos, amém!