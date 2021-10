Fantasias sexuais: Aproveite o Halloween com doces travessuras

“Trick-or-treat” é uma expressão muito usada por crianças em países da língua inglesa no Dia das Bruxas. Elas pedem iguarias (normalmente, são doces) através da pergunta: “gostosuras ou travessuras?”.

A ideia de hoje é usar sua melhor fantasia de “Halloween” para fazer uma doce travessura!

Foto: Anna Tarankova

As fantasias sexuais fazem parte da natureza humana e povoam a mente de todo mundo! Elas se manifestam de diversas formas e retratam os nossos desejos e emoções.

Procure libertar esse tabu dentro de você. Busque entender o significado da realização de uma fantasia sexual. Contudo, para acontecer todos os desejos é essencial que as pessoas envolvidas estejam de acordo. Beleza?

Se tudo está “ok” até aqui, a sugestão é trazer o lado lúdico e brincar!

Pensando em dar dicas mais precisas para tornar a travessura em gostosura, convidei a Viviane Quinto, orientadora sexual, e olha só o que ela sugeriu! É claro que dei, em cada opção, minha opinião sincera!

Solte-se

- Converse sempre sobre o que vocês gostam e não gostam na cama. Na hora do sexo, fale palavras que estimulem o parceiro a se soltar durante o sexo;

- Diga que, hoje, é você quem manda! Revele algumas de suas fantasias sexuais e peça para ele dizer as dele;

- Se seu par não se sentir à vontade para falar, espere. Nunca pressione;

- Envie mensagens picantes ao longo do dia. As fantasias servem para apimentar o sexo e quebrar a rotina. São boas quando os dois saem felizes delas.

Fantasia sexual virando realidade em 3, 2, 1…

- Use a criatividade! Deixe a vergonha de lado e vai, que a gente te ajuda!

O casaco-surpresa!

A fantasia mais econômica de todas! Vista um casaco longo e ponha uma lingerie bem sexy. Avise que é você quem vai buscá-lo de carro no lugar que ele estiver. Na hora marcada e vestida para matar, aguarde-o entrar no carro. Pergunte o que acha do look e vá esquentando o clima. Tire o casaco, aos poucos, mostrando o que tem por baixo.

Fuja da mesmice. Leve-o para um lugar bem especial. No mais, é por sua conta!

Opinião da colunista: aprovadíssimo!

Algemas ou amarrações

Foto: LightField Studios/ Shutterstock

Claro que não iria faltar uma fantasia sexual com inspiração “Bdms” – “bondage”, disciplina, sadismo e masoquismo.

Sugerimos o básico: roupa de couro, coleiras, salto alto, lingerie provocante e realização para ambos. O interesse em amarrar ou deixar-se amarrar durante o sexo é comum, porque aumenta o suspense.

Você e seu parceiro podem ceder sem esforços ou culpa. Tem quem ache, extremamente, excitante.

Só uma observação: essa é uma brincadeira onde, a qualquer momento, o aprisionado pode se soltar, voluntariamente, tá?

Opinião da colunista: não curto nada que gere submissão. As brincadeira tem que ser legal para ambos. Tirando os sofrimentos, algumas ideias dão para aproveitar e fazer travessuras gostosas!

Lugares novos

A ideia é fazer da sua casa um parque de diversões.

Nessa fantasia sexual, vale qualquer lugar inusitado: chão da cozinha, sofá, mesa de jantar, lavanderia… Vocês vão acabar experimentando novas posições e sensações. Não parta para a mesmice e não volte para a cama.

Opinião da colunista: rola, total!



Vá para a água

Foto: DisobeyArt

Transar no mar, na piscina ou em uma banheira é uma fantasia sexual que você tem de fazer virar realidade. Na água, o corpo fica mais leve, como se o corpo e a alma estivessem flutuando juntos.

O casal ganha um bônus: o ambiente aquático garante que tudo pareça mais limpo e fresco, coisas que passa com os protagonistas de alguma cena de Hollywood.

Se for usar um lubrificante, a dica é que seja o siliconado, porque não sai na água e mantém a lubrificação. Se você já se imaginou vivendo aquela cena clássica de filmes em que tudo começa em uma aconchegante banheira de espuma, faça acontecer.

Opinião da colunista: essa eu acho bem interessante!

Você é quem manda

Foto: FETISH DELUXE

Esta noite, quem manda na brincadeira é você e ele só obedece.

Seja muito clara com relação ao que você gosta, ou não, que ele faça. Ele terá que saber lidar com seu “poder”, ao mesmo tempo que assiste você indo à loucura com as coisas que ele faz. Ao final, diga que ele pode fazer o que quiser com você, e se prepare para vê-lo como se fosse uma criança em uma loja de doces.

HOT!

Opinião da colunista: não teria paciência para esse charminho...

Provoque

Provoque o parceiro e, quando estiverem quase partindo para a cama, segure-o firme e fale que mudou de ideia.

Tenha certeza de que ele sabe que isso tudo é só uma travessura e ele saberá o que fazer em seguida.

Use as frases e com jeito meigo e discreto, fale no ouvido do parceiro: ‘O que você está fazendo?’ ou ‘você é mau!’... Certamente, seu par vai entender suas intenções e o deixará com mais desejo no momento da transa.

Opinião da colunista: é uma travessura boa de fazer.

Espelho, espelho meu

Foto: Sakkmesterke

Alguns casais já devem ter utilizado desta técnica, mas inserir um espelho na vida sexual de vocês pode surtir efeitos maravilhosos. É tudo de bom!!!

É excitante e permite que o casal se veja em seus próprios desejos e movimentos.

Opinião da colunista: adoro espelho e a função que ele se propõe: reflete o que somos e vivemos.

Legenda: Preparados para um momento com doces travessuras? Foto: Oleksandr Nagaiets / Shutterstock

As travessuras são brincadeiras e não combina com o ato de machucar. Sofrimento, nem pensar! “Afe!”

Se você está preparada, só peço que não esqueça da dica preciosa: proteja-se! Agora, pense numa dessas travessuras – ou outras que vieram na sua cabeça- e torne sua sexta uma gostosura!

“GO!”