O termo etarismo, “ao pé da letra”, é um tipo de discriminação contra adultos mais velhos. Porém, o conceito ganhou amplitude e pode ser aplicado a qualquer tipo de preconceito com base na idade, quer envolva contra crianças, adolescentes, adultos ou idosos.

Convidamos a psicóloga Elusa Laprovitera para discorrer sobre o Etarismo, um tema que já nasceu equivocado.

Legenda: Psicóloga Elusa Laprovitera Foto: Reprodução

A psicóloga entende que a criação divina é muito sábia e à medida que se avança em idade, constam-se os ensinamentos das culturas milenares e dos povos civilizados: valorização dos mais idosos e experientes na construção de seus preceitos para a perpetuação de valores consistentes e duradouros.

Apesar da juventude ter seu explêndido vigor e sensação latente de poder, a insegurança caminha lado a lado. Parece até impossível acreditar que sentimentos antagônicos andem lado a lado num mesmo período da vida. O que falta, então? “Falta o tempo e vivências necessárias para assimilarmos nossos aprendizados.”, responde Elusa.

“A cada ciclo da minha vida sinto-me como a lagarta em metamorfose ao transformar-se em borboleta. Um sentimento de limitação dá lugar à liberdade, à expansão. Crescer dói, mas esse crescimento contínuo é que me fortalece. Perdas existem, mas são substituídas por ganhos significativos. O avanço na idade me deixa mais segura e a arrogância abre espaço para a serenidade. Os prazeres narcísicos se deslocam para um olhar cuidadoso com o outro. A felicidade tão sonhada está na partilha, na busca de propósito para dar sentido à vida.”, a psicóloga relata sua vivência com tranquilidade.

Legenda: “Os frutos em broto são muito ácidos, mas quando amadurecem tornam-se adocicados.” Elusa Laprovitera Foto: Reprodução

“Etarismo não faz sentido. É uma atitude totalmente equivocada que já nasce fora de moda que o tempo revela. Não percamos tempo, a vida é breve”, conclui Elusa Laprovitera.

CHARME DO AMBIENTE

Legenda: Ter plantas em casa influencia no humor e no seu bem-estar. Foto: Divulgação

Você sabia que ter plantas dentro de casa equilibram a umidade, limpam o ar e ajudam a relaxar o corpo? Um mundo mais verde além de trazer mais aconchego deixam o ambiente mais vivo e com sensação de estar habitado. Em tempo de reclusão, cultivar plantas é terapêutico e traz a natureza para o seu mundo. Um verdadeiro refúgio dentro do seu lar.

RUMO AO OSCAR

Legenda: Vanessa Kirby é forte candidata na categoria de melhor atriz. Foto: Divulgação

O primeiro filme que sugerimos essa semana é Pieces of a Woman (2020) - sem título em português -, dirigido pelo húngaro Kornél Mundruczó e roteirizado por sua esposa Kata Weber. O filme conta a história de um casal que perde a primeira filha logo após um longo e complicado parto domiciliar, misturando tensão, esperança, desespero e dor. Tudo envolto em um não sei o quê de sublime, que atrai, assusta e emociona. Um filme lindo, dolorido e que reflete sobre como criar forças para seguir em frente mesmo depois de ter seu grande sonho estraçalhado. Veja no Netflix.

SAÚDE PARA O TRABALHADOR

Legenda: Aeris Energy investiu em centro de saúde dentro da empresa. Foto: Divulgação

A Aeris Energy, gigante na produção de pás eólicas, criou o seu próprio centro de saúde. A iniciativa conta com serviços de atendimento de saúde de média complexidade pra atender seus trabalhadores com serviços que vão desde odontologia, fisioterapia, consultórios médicos (ambulância 24h) e uma atenção especial às gestantes, com acesso a pilates e sala de desmame.

CORES

Legenda: Catarina Cavalcante e Luciana Ulrich, fundadora da Studio Immagine. Foto: Reprodução



Catarina Cavalcante está mais vibrante que nunca: acaba de inaugurar a filial da STUDIO IMMAGINE, a maior e melhor escola de cores do Brasil QUE PROMOVE cursos, também, no exterior.

MESA POSTA

Legenda: Elisa Oliveira vem arrasando nas dicas de mesa posta. Foto: Divulgação

Elisa Oliveira, unanimidade na arte de receber, vem arrasando nas dicas de mesa posta para agradar a família nos finais de semana. Confira no instagram @elisa_oliveira.