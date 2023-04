Emília Buarque e Sérgio Resende recebem novo presidente do BNB em jantar com toques nordestinos

Emília Buarque e Sérgio Resende estenderam as boas-vindas ao novo presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, desta vez oferecendo um especial jantar ao ex-governador de Pernambuco e, agora, titular da instituição, e à sua esposa, a juíza Ana Luiza Câmara, que o acompanha na cidade.

Entre amigos cearenses e do Distrito Federal, o jantar foi, também, motivo para celebrar, antecipadamente, a vida dos aniversariantes de maio: Beto Studart e Deusmar Queirós.

Legenda: Aniversariantes de maio Foto: Isabel Leite

No script musical, voz e piano por Darlington Mesquita.

Todo menu em tons de “nordestinidade” ficou a cargo da Chef Liliane Pereira.

Legenda: Chef Liliane Pereira Foto: Isabel Leite

A decoração com teor de agreste, foi assinada por Fernando Martins.

Legenda: Decoração por Fernando Martins Foto: Isabel Leite

Legenda: Decoração por Fernando Martins Foto: Isabel Leite

Legenda: Decoração por Fernando Martins Foto: Isabel Leite

Veja só quem esteve por lá!

As fotos são de Isabel Leite.

Legenda: Lauro e Bitoca Fiúza, Sérgio Resende e Emília Buarque, Deusmar e Auricélia Queirós Foto: Isabel Leite

Legenda: Emília Buarque e Ana Luiza Câmara Foto: Isabel Leite

Legenda: Emília Buarque e Severino Neto Foto: Isabel Leite

Legenda: Ivan Bezerra, Claudenia Regia e Meirinha Araújo Foto: Isabel Leite

Legenda: Sérgio Resende e Emília Buarque com Janete Vaz e Flávio Marcílio Filho Foto: Isabel Leite

Legenda: Roberto Macedo, Bitoca Fiúza e Severino Neto Foto: Isabel Leite

Legenda: Anfitriões e convidados Foto: Isabel Leite

Legenda: Anfitriões e convidados Foto: Isabel Leite

Legenda: Anfitriã e convidadas Foto: Isabel Leite