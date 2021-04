Editorial por facetime é possível

A exigência do trabalho remoto é uma boa alternativa para quem tem uma mente criativa. Muitos profissionais foram se adaptando a nova modalidade que chegou para ficar e reduzir muitos custos. Evitando, assim, o encerramento do negócio.

Diante desse cenário virtual, surge um novo estilo artistico como a criação de editoriais e até revistas inteiras fotografadas via FaceTime

Alguns pontos são importantes para esse novo investimento da moda:

-Defina a ideia com o cliente;

-Busque um lugar bem iluminado;

-Tenho um aparelho de celular com câmera de boa qualidade;

-Ótima internet;

-Inspire-se!

Já tem gente aqui em Fortaleza nessa trend, realizando shooting com essa nova tendência.

SEMANA ASIÁTICA

Legenda: O chef Ivan Prado promete uma experiência gastronômica rica em especiarias. Foto: Reprodução

O Mayú Cozinha Criativa, restaurante do Senac Reference, reabriu obedecendo o limite de capacidade e todas as medidas de segurança e proteção, de acordo com decreto estadual. Culinária espetacular dividida de forma temática que voltam para atendimento ao público na semana. Durante o almoço, de 12h às 15h, é servido a entrada, prato principal e sobremesa.

Comida autoral associada as técnicas de cultura alimentar nordestina fazem toda a diferença. Vá por mim.

SHAMPOO EM BARRA

Legenda: Os produtos são todos sólidos numa relação mais responsável com a natureza. Foto: Reprodução

A SISI adora ideias legais e adora compartilhar novos conceitos que surgem, literalmente, debaixo do chuveiro! Os amigos de infância Andréia e Victor perceberam que shampoos e condicionadores poderiam ser sólidos, o que evita a emissão de CO2 no uso de combustíveis e embalagens plásticas que transportam água ao longo de toda a cadeia produtiva. Assim, criaram uma linha de cosméticos sólidos e de excelente qualidade.

ROLINHO DA BELEZA

Legenda: O rolinho facial é um aliado para a pele do rosto e do pescoço. Foto: Reprodução

Os “face rollers” é a melhor invenção de todos os tempos! Melhora a circulação da pele, reduz inflamações, promove a elasticidade, estimula a drenagem linfática, alivia a tensão, ajuda na fixação de produtos na pele (e maquiagem, também!), além de suavizar rugas e linhas de expressão. Não tem contraindicação e só favorece a pele!

FORTALEZA SEM FOME

Legenda: Primeira-dama de Fortaleza, Natália Herculano, participa da distribuição de duas mil quentinhas e 700 sopas. Foto: Reprodução

No Refeitório Social da Parangaba, foi distribuído duas mil quentinhas e 700 sopas para a população, garantindo a segurança nutricional das pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Além disso, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), duplicou o número de quentinhas distribuídas diariamente para as pessoas de rua. Natália Herculano, primeira-dama de Fortaleza, colocou a touca e máscara e fez a entrega pessoalmente.

DIA DO ÍNDIO

Cacique Pequena, aclamada pela tribo Jenipapo-Kanindé, foi a primeira mulher a quebrar uma tradição exclusivamente masculina e tornar-se a 1ª Cacique mulher do Brasil. É, através dela, que a SiSi homenageia todos os índios e relembra a importância da cultura indígena na formação do povo brasileiro.

CAPTEI

Legenda: Jennifer Montenegro e Bárbara Palomares. Foto: Reprodução

GESTÃO DELAS. Jennifer Montenegro e Bárbara Palomares planejando sonhos que estão cada vez mais perto de realizar. Segredo delas!

Legenda: Patrícia Jereissati e Glauco Holanda. Foto: Reprodução

CASALZÃO. Os empresários Glauco Holanda e Patrícia Jereissati em recente visita ao Rio Jaguaribe na melhor forma corporal.

Legenda: Isabele Timóteo. Foto: Reprodução

B-DAY. Com a frase “a vida não merece passar despercebida”, Isabele Timóteo comemorou seu aniversário com os seus seguidores compartilhando fotos lindas e stories orgânicos do seu dia tão especial.