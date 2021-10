Dignidade Menstrual garantida em Baturité, Mulheres no Cine Ceará 2021 e atos de generosidade

Fluxo em Baturité. A primeira-dama do município de Baturité, Ynara Mota, apresentou projeto de Lei que garantiu a dignidade menstrual.

Na última sexta, 08, a primeira-dama do município de Baturité/Ce, Ynara Mota, aprovou o seu projeto de lei para fornecimento de absorventes higiênicos a adolescentes e pessoas que forem estudantes da rede pública municipal de ensino daquela cidade.

Legenda: Prefeito de Batiruté, Herberlh Mota, ao lado da primeira-dama, Ynara Mota Foto: Divulgação

A iniciativa visa fornecer absorventes higiênicos para estudantes do sexto feminino, com a finalidade de prevenir doenças, bem como evitar a evasão escolar. Atitude e sensibilidade de Ynara Mota são qualidades eu merecem aplausos da SiSi.

Boi Coração. Tradição cultural tem espeço garantido no Cine Ceará 2021

“Boi coração”, documentário de Ângela Gurgel e Marcelo Alves, mostrar a tradicional festa do Dia de Reis, realizada há mais de 20 anos pelo fazendeiro e poeta Chico Emília em sua própria casa, em uma comunidade no interior cearense.

Legenda: A equipe coordenada pela documentarista Ângela Gurgel; de baixo para cima: Vinicius Augusto, Janaina Gouveia, Daniel Shade, Angela Gurgel, Ana Célia Oliveira e Marcelo Alves Foto: Divulgação

O Cine Ceará, em sua 31ª edição do festival, acontece de 27 de novembro a 3 de dezembro. O gênero documentário é maioria e as produções, como “Boi Coração”, serão exibidas no Cinema do Dragão e no canal do Cine Ceará no YouTube.

Mulheres em cena. As mulheres ganham destaque no 31º Cine Ceará.

Os filmes selecionados para as mostras Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem e Competitiva Brasileira de Curta-metragem, da 31ª edição, tem 19 produções selecionadas, garantindo mais de 40% de mulheres na categoria direção.

Legenda: “Como respirar fora d'água”, de Júlia Fávero e Victoria Negreiros, retrata a relação de uma filha com o pai, um policial militar Foto: Divulgação

Já o curta de animação “Sebastiana”, uma adaptação para o cinema do livro de Socorro Acioli, “Ela tem Olhos de Céu”, colunista do DN, aguarda mais uma premiação.

O 31º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema é uma realização do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial da Cultura, da Associação Cultural Cine Ceará e da Bucanero Filmes e acontecerá de 27 de novembro a 3 de dezembro em Fortaleza.

Plástica. Unifor apresenta a 21ª edição da Unifor Plástica, mostra de artistas cearenses e nacionais

Dedicada a investigar como os saberes e epistemologias tradicionais e não hegemônicos têm sido reivindicados pela produção artística contemporânea, a 21ª edição da Unifor Plástica terá como tema “Corpo Ancestral” e estará aberta para visitação a partir do dia 19 de outubro de 2021. Responsável por apresentar as produções de artistas cearenses e nacionais, a Unifor Plástica deste ano contará com três homenagens a grandes figuras do Ceará que fizeram história: a artista Nice Firmeza (1921-2013), o pesquisador e escritor Gilmar de Carvalho (1949-2021) e Letícia Parente (1930-1991), artista representante da 1ª Unifor Plástica, em 1973.

Querer bem. Mercadinhos São Luiz em parceria com a Slogan Propaganda leva 130 crianças do Instituto Povo do Mar (Ipom) para diversão no cinema.

A ação beneficente proporcionou um dia especial para as crianças e muita diversão na exibição do filme "Patrulha Canina".

Legenda: Um grande presente para as crianças do Ipom Foto: Divulgação

No Dia das Crianças, o Mercadinhos São Luiz lançou essa iniciativa gostosa e cheia de alegria de querer bem e presenteou as crianças do Ipom renovanda a esperança por dias melhores.

Notícias da sociedade. Entre bençãos, atos de solidariedade e diversão, o feriadão registrou momentos que trouxeram esse sentimento.

Legenda: Beach Park. A ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei e bicampeã olímpica, Fabiana Alvim, aproveitou um dia de diversão com a esposa Julia Silva, e a filha delas, Maria Luiza Foto: Divulgação

Legenda: Solidariedade. Tânia e Alexandre Leitão levaram doações para crianças do Iprede e foram recebidos pelo médico e presidente da instituição, Dr. Sulivan Mota Foto: Divulgação