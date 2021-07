Descubra tudo que aconteceu na semana na sociedade

C. Rolim Engenharia completa plantio de 40 mil mudas no leito do Rio Cocó

A C. Rolim Engenharia completou o plantio de 40 mil árvores nativas na área do leito do rio Cocó, em Fortaleza. Para celebrar a conquista, a C. Rolim Engenharia lançou na última segunda-feira (5), campanha institucional alusiva ao plantio das 40 mil mudas e traz como protagonista a figura do João-de-barro, símbolo da construtora, presente na fauna brasileira e conhecido como o “pássaro construtor”.

Legenda: Pio Rodrigues Neto, presidente do Conselho de Administração da C. Rolim Engenharia Foto: Divulgação

A iniciativa faz parte do projeto Compromisso Verde e é fruto da comemoração dos 40 anos da construtora, celebrados em 2017. A ação nasceu do desejo do fundador e Presidente do Conselho de Administração da empresa, Pio Rodrigues Neto, de ampliar a cobertura verde da cidade de Fortaleza, com o plantio de uma muda de árvore para cada metro quadrado de terreno adquirido.

Restaurante Mangue Azul recebe a “World Class Bartender” Adriana Pino

Quem esteve na última quinta (09) e sexta-feira (10) no Restaurante Mangue Azul pode apreciar uma experiência harmonizada com os melhores coquetéis do mundo!

Legenda: A segunda brasileira a vencer o prêmio “World Class Bartender”, Adriana Pino Foto: Divulgação



A bartender assina a carta de drinks da casa com foco na valorização dos insumos cearenses, o que denota o cuidado do local em ter uma consultora, reconhecida nacionalmente, com foco em amplificar e harmonizar mais o sabor dos pratos da casa.

Homenagens especiais para Marlene Cabral

O aniversário da fundadora e presidente da Acal Home Center, Marlene Cabral, no último dia 12, foi repleto de homenagens.

Legenda: A família Cabral preparou discursos especiais e emocionantes para a matriarca Foto: Divulgação

Colaboradores, também, prestaram homenagens com discursos cheios de sensibilidade para agradecer a parceria e empatia que Marlene teve durante suas trajetórias.

Clau Loueiro expõe na 5ª Bienal Europeia Latino Americana de Arte Contemporânea

Nos dias 15/07 a 14/08 em Helsinki na Finlândia e de 4/11 a 19/01/22 no Rio de Janeiro sediarão a 5a Bienal Europeia Latino Americana de Arte Contemporânea.

Legenda: A artista Clau Loureiro destaca que as obras refletem a fluidez do tempo em que vivemos e suas constantes mudanças Foto: Divulgação

Há um ano a empresária tem se dedicado, diariamente, a sua produção e pesquisas e está fazendo a diferença no mundo das artes.

Documentário produzido pela equipe de Angela Gurgel é selecionado para mostra em Portugal

Documentário "Boi Coração", produzido pelo Núcleo de Doc da TV Assembleia foi selecionado para a “Marmostra” que acontece no mês de julho em Portugal.

Legenda: O curta mostra a Festa de Reis que acontece, há mais de 20 anos, no dia 6 de janeiro, na localidade de Boa Água, em Quixadá Foto: Divulgação

A Praia da Tocha foi o local escolhido para as exibições dos documentários entre os dias 17 à 23 deste mês. A direção-geral do documentário Boi Coração é da Coordenadora do Núcleo de Documentários da TV Assembleia, Angela Gurgel, que atribui e reverencia todo o sucesso a sua equipe maravilhosa.

Viviane Almada revela segredo do compromisso no Rio de Janeiro

A influencer mais querida de Fortaleza está no Rio de Janeiro a negócios para uma famosa marca: Rosana Bernardes, que há trinta e cinco anos faz sucesso no ramo de acessórios.

Legenda: O Hotel Nacional serviu de cenário para Vivi esbanjar sua bossa Foto: Divulgação

Viviane Almada a convite da marca Rosana Bernardes irá conhecer, amanhã, em primeira mão, a Coleção Verão 2021, apresentada na bela casa da Cap em São Conrado, através do “Rosana Bernardes Experience”.

Curso de Suporte Técnico marca parceria do Google com o BID LAB

A Junior Achievement Ceará, tecnologia social que promove empreendedorismo e inovação, está com inscrições abertas para curso gratuito de Suporte Técnico em TI.

Legenda: O curso é voltado para jovens de baixa renda que tenham completado o ensino médio em escola pública Foto: Divulgação

Em parceria com o Google e o BID Lab, a oportunidade é voltada para jovens de 18 a 29 anos que tenham completado o ensino médio em escola pública e que não estejam trabalhando e nem estudando. As inscrições podem ser realizadas até 16/07, por meio do link: www.jabrasil.org.br/ti

Sindiverde realiza evento sobre sustentabilidade

Apoiado pelo Sistema FIEC, Sebrae e CNI, o Sindicato das Empresas de Reciclagem de Resíduos Sólidos Domésticos e Industriais no Estado do Ceará (Sindiverde) promove, nos dias 16 e 17 de julho, mais um evento de sustentabilidade com o tema Meio Ambiente em foco: “2021 - Um ano para construir uma nova relação com o planeta”.

O evento contará com palestras no cenário virtual e com ação de limpeza na orla das praias de Fortaleza.