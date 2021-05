Descubra como fazer um lifting facil sem cortes e de uma só vez

O Herus HIFU é um aparelho de Ultrassom microfocado que permite tratar de forma não invasiva a camada do sistema muscular que segura o rosto, o qual teria intervenção durante a cirurgia de lifting facial. A nova tecnologia de “levantamento” não tem tempo de inatividade e não precisa de múltiplos tratamentos. Os benefícios da Tecnologia HERUS HIFU combinam profundidade, temperatura e precisão sem afetar a epiderme. A grande inovação desse tratamento é a capacidade de tratar regiões muito mais profundas do que as comparadas com outras técnicas, promovendo lifting verdadeiro comparado ao de uma cirurgia plástica, só que sem agulha e sem corte. Acompanhe os esclarecimentos da Dra. Monaliza Cavalcante, dermatofuncional, que tem adotado essa prática na sua clínica e garantido efeitos surpreendentes!

